Pijany pradziadek upadł na niemowlę. Dziecko zmarło

Jak podaje agencja dpa, do śmierci dziecka doszło po tym, jak mężczyzna będąc nietrzeźwy upadł na niemowlę. Stało się to mimo próśb matki dziecka, by nie zbliżał się do niego.

Dziecko zmarło tego samego dnia z powodu odniesionych obrażeń.

Zdarzenie miało miejsce w marcu 2019 roku.

zdr/ PAP