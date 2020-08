Koronawirus w restauracji McDonald's. Sanepid poszukuje klientów

"W związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej prosi o kontakt osoby, które w dniach 27 lipca - 2 sierpnia 2020 r. były klientami Restauracji McDonald w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Katowickiej i obserwują u siebie objawy zakażenia COVID-19." - czytamy w komunikacie.

ZOBACZ: Koronawirus nad morzem. Sanepid szuka klientów restauracji

Do sanepidu można zgłaszać się pod numerami telefonów stacjonarnych (32) 727-58-71; (32) 727-58-72 oraz komórkowego 536-746-412, a także za pomocą e-maila: sekretariat@pssedg.pl.

Kolejny rekord

"Mamy 809 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku epidemii w Polsce. Resort dodał, że na Covid-19 zmarło kolejnych 13 pacjentów. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach śląskim (259) i małopolskim (144). Bilans wszystkich zakażeń przekroczył 50 tysięcy.

ZOBACZ: 809 nowych przypadków koronawirusa. Padł rekord

Nowe potwierdzone ostatniej doby przypadki zakażeń wykryto u osób z województw: śląskiego (259), małopolskiego (144), mazowieckiego (104), łódzkiego (46), wielkopolskiego (46), pomorskiego (41), podkarpackiego (35), opolskiego (26), dolnośląskiego (22), lubuskiego (21), warmińsko-mazurskiego (17), lubelskiego (14), zachodniopomorskiego (14), świętokrzyskiego (11), kujawsko-pomorskiego (8) i podlaskiego (1).

MZ poinformowało również o śmierci z powodu COVID-19 kolejnych 13 osób w wieku od 56 do 92 lat. Do zgonów doszło m.in. w Tychach, Gliwicach, Zduńskiej Woli, Łodzi i we Wrocławiu. "Większość osób miała choroby współistniejące" - podało MZ.

"Większość osób miała choroby współistniejące" - uściśliło ministerstwo.

Mamy 809 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (259), małopolskiego (144), mazowieckiego (104), łódzkiego (46), wielkopolskiego (46), pomorskiego (41), podkarpackiego (35), opolskiego (26), dolnośląskiego (22), lubuskiego (21), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 7, 2020

56-M Zduńska Wola, 71-K Łódź, 86-K Warszawa, 85-M Wrocław, 84-M, 92-M, 90-K Kraków, 78-K Białystok, 64-K Łańcut, 73-M Kędzierzyn-Koźle. Większość osób miała choroby współistniejące.



Liczba zakażonych koronawirusem: 50 324/1 787 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 7, 2020

Dane z piątkowego raportu wskazują, że łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce sięgnęła 50 324, z czego zmarło 1 787 osób.

Ponad 100 tys. osób na kwarantannie

Resort zdrowia poinformował również, że aktualnie pacjenci z Covid-19 zajmują 1 928 łóżek szpitalnych. Wśród nich, 73 podpiętych jest do respiratora.

Na kwarantannie przebywają 104 923 osoby, a kolejnych 9 237 objęto nadzorem epidemiologicznym.

Ministerstwo przekazało też, że z zakażenia SARS-CoV-2 wyzdrowiało 36 041 osób.

Ponadto w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 32,6 tys. testów na koronawirusa. Łącznie przebadano 2 436 012 próbek u 2 074 473 osób.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 32,6 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/sL5ItZt9Af — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 7, 2020

Trzy kolory powiatów. Wracają obostrzenia

W czwartek resort zdrowia zapowiedział, że od weekendu zacznie obowiązywać podział powiatów na strefy: zieloną, żółtą i czerwoną.

W dwóch ostatnich zaostrzone zostaną restrykcje. W "czerwonych" powiatach wracają surowsze ograniczenia m.in. w kościołach i transporcie zbiorowym oraz obowiązkowe noszenie maseczek, także poza pomieszczeniami. Zakazana będzie tam również działalność kin, teatrów, saun, parków rozrywki i wesołych miasteczek.

Mieszkańcy "żółtych" regionów pójdą np. do kina lub teatru albo na stadion, lecz dostępnych będzie tam mniej miejsc.

"Czerwonymi" strefami Ministerstwo Zdrowia ogłosiło powiaty: ostrzeszowski, nowosądecki, wieluński, pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz miasta Nowy Sącz, Ruda Śląska i Rybnik.

Do "żółtej" stref należeć będą powiaty: wieruszowski, jarosławski, kępiński, przemyski, cieszyński, pińczowski, oświęcimski oraz miasta Jastrzębie Zdrój, Przemyśl i Żory.

‼️Od soboty w 19 powiatach z największym wzrostem zakażeń powrót niektorych zakazów i nakazów - szczegóły już za chwile na konferencji @MZ_GOV_PL pic.twitter.com/xrcEmbZswG — Janusz Cieszyński 🇵🇱💯 (@jciesz) August 6, 2020

Ponad 2 tys. zgonów w USA jednej doby

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza także na świecie. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 57 014 nowych zakażeń i 2060 zgonów chorych na Covid-19 - wynia z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

ZOBACZ: Koronawirus w USA. Najwyższy dzienny bilans ofiar od trzech miesięcy

To najwyższy dzienny bilans ofiar śmiertelnych w USA od trzech miesięcy. Ostatni raz ponad 2 tys. zgonów w ciągu doby zarejestrowano tam 7 maja.

Skąd wzięła się epidemia COVID-19?

Zapalenie płuc nazwane COVID-19 zostało po raz pierwszy rozpoznane w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. Bardzo szybko liczba przypadków wzrosła do tego stopnia, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 11 marca stan pandemii na całym świecie. W Polsce pacjent "zero" został zdiagnozowany na początku marca.

ZOBACZ: Jak media społecznościowe wpływają na postrzeganie koronawirusa?

Rząd ogłosił wkrótce wprowadzenie obostrzeń. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie większość obostrzeń cofnięto, nadal jednak służby sanitarne apelują o zachowywanie dystansu społecznego i zakrywanie ust oraz nosa a także dezynfekcję rąk.

Jakie są objawy koronawirusa?

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie.

ZOBACZ: Polska "czerwoną strefą" dla Ukrainy. Dla przyjeżdżających znad Wisły testy i samoizolacja

Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych oraz osłabionych, m.in. cierpiących na inne przewlekłe choroby.

luq/ polsatnews.pl, PAP