Zaprzysiężenie prezydenta. Andrzej Duda rozpocznie II kadencję

51,03 proc. głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich pozwoliło Andrzejowi Dudzie pozostać prezydentem na kolejną kadencję. Aby nadal był głową państwa, musi jeszcze złożyć przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonymi obradami Sejmu i Senatu. Stanie się to w środę o godz. 10:00. Transmisja z uroczystości w Polsat News i na polsatnews.pl.

Andrzej Duda został prezydentem w 2015 roku, pokonując urzędującą głowę państwa, czyli Bronisława Komorowskiego wynikiem 51,55 proc. głosów do 48,45 proc.

Przez kilka pierwszych miesięcy jego prezydentury premierem była Ewa Kopacz, a władzę w Polsce sprawowała koalicja PO-PSL. Przez następne lata Duda sprawował urząd, gdy na czele Rady Ministrów stali Beata Szydło (2015-2017) oraz Mateusz Morawiecki (od 2017).

Bilans pierwszej kadencji

Prezydent w środę podsumował swoją pierwszą kadencję. Zapewnił, że wszystkie jego działania oraz efekty współpracy z rządem "były i są nakierowane na tworzenie jak najlepszej teraźniejszości i przyszłości dla Polaków".

"Wiemy, jakiego państwa chcemy. Chcemy Polski praworządnej i sprawiedliwej, nowoczesnej i solidarnej, demokratycznej, a zarazem silnej i uczciwej. Budowa i umacnianie Rzeczypospolitej jest naszym wspólnym obowiązkiem" - dodał Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał też o wsparciu przez państwo rodzin w ramach programu "500 plus", programach dla seniorów, takich jak "Emerytura plus" oraz "Leki 75 plus". Napisał też o rozwiązaniach mających zwiększać ochronę prawną dzieci, o podniesieniu płacy minimalnej i obniżeniu niektórych podatków m.in. PIT, a także o wsparciu dla niepełnosprawnych.

Wspomniał również o realizowanej obecnie reformie sądownictwa, zwiększeniu bezpieczeństwa militarnego - m.in. przez współpracę z NATO, podniesieniu wydatków na armię, zwiększeniu jej liczebności oraz trwających zakupach amerykańskiego uzbrojenia. W tym kontekście poruszył też kwestię cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego.

Przysięga i orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym

Aby Duda mógł rozpocząć drugą kadencję, musi złożyć przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym; następnie wygłosi orędzie. Uroczystość zaplanowano w czwartek na godz. 10:00.

Z uwagi na epidemię koronawirusa, podczas Zgromadzenia w Sejmie obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Część opozycji nie przyjdzie na przysięgę

Część posłów opozycji zapowiedziała, że nie weźmie udziału w zaprzysiężeniu Dudy. Nieobecni mają być m.in. szef PO Borys Budka, szef Nowoczesnej Adam Szłapka, przewodnicząca Inicjatywy Polska Barbara Nowacka oraz współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz.

Budka napisał na Twitterze, że "w zaprzysiężeniu prezydenta nie wezmą udziału szefowie partii wchodzący w skład KO, jako wyraz sprzeciwu wobec łamania przez (Andrzeja Dudę) Konstytucji RP".

Wcześniej o swojej nieobecności na zaprzysiężeniu prezydenta Dudy informowali m.in.: były szef PO Grzegorz Schetyna, obecny wiceszef partii Tomasz Siemoniak oraz posłowie: Mariusz Witczak, Maciej Lasek, Waldy Dzikowski, Michał Szczerba, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Szymon Ziółkowski, Marzena Okła-Drewnowicz i Dariusz Rosati.

Na zaprzysiężeniu nie zjawią się również konkurenci głowy państwa w niedawnych wyborach: Rafał Trzaskowski oraz Szymon Hołownia.

