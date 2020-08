Trzaskowskiego nie będzie na zaprzysiężeniu Dudy. "Obiecałem dzieciom, że się nimi zajmę"

- Po pierwsze nie jestem członkiem Zgromadzenia Narodowego. Nie ma mnie po prostu w Warszawie dlatego, że obiecałem dzieciom, że się nimi zajmę, po chyba 18 weekendach pracy bez przerwy - powiedział Trzaskowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Dodał, że to nie jest "bojkot". - Uważam, że nie ma co bojkotować tego Zgromadzenia Narodowego – dodał.

- Uważam, że trzeba jasno i głośno mówić, że te wybory nie były równe. Trzeba jasno mówić, w jakich się warunkach odbywały - mówił niedawny kandydat na prezydenta. Dodał, że na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy będzie na pewno delegacja Koalicji Obywatelskiej.

- Rozumiem rozterki moich koleżanek i kolegów, którzy twierdzą, że skoro pan prezydent łamał konstytucją, a łamał konstytucję, no to można mieć zastrzeżenia do tego, żeby być tam, gdzie pan prezydent będzie znowu na tę konstytucję przysięgał - powiedział.

"Mam poczucie, że Sąd Najwyższy się prześlizgnął po naszych argumentach"

Trzaskowski dodał, że uważa wybór swojego rywala za ważny. - Chociaż oczywiście wolałbym, żeby Sąd Najwyższy się pochylił z większa troską nad protestami, dlatego, że mam takie poczucie, że Sąd Najwyższy się prześlizgnął po tych naszych argumentach, a nie przeanalizował ich poważnie. Tu chodziło przede wszystkim o to, żeby jasno postawić granice, bo boję się tego, że PiS te granice będzie coraz bardziej przesuwał - powiedział.

Prezydent Warszawy wskazał, że do Sądu Najwyższego zostały złożone "bardzo poważne protesty". - Na pewno jeśli się obiektywnie tym protestom przyjrzymy, to bardzo duża część z nich była zasadna. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, bo nie jestem sędzią, czy one miały wpływ na wynik wyborczy, czy nie. Na pewno trzeba było z należytą uwagą je rozpatrzyć dlatego, że jeżeli w ten sposób postępuje telewizja, która mieni się publiczną za nasze pieniądze i tylko i wyłącznie trzyma jedną stronę, jeszcze do tego szczuje i manipuluje, to warto chyba o tym porozmawiać. Jeżeli tak organizowane są wybory dla Polonii za granicą, to chyba warto o tym porozmawiać, żeby to nigdy więcej się nie wydarzyło - dodał.

Lista nieobecnych

W czwartek 6 sierpnia zakończy się pierwsza kadencja Andrzeja Dudy i tego właśnie dnia odbędzie się uroczystość jego zaprzysiężenia na drugą pięcioletnią kadencję na stanowisku prezydenta RP.

W uroczystościach nie wezmą udziału byli prezydenci Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski (w parlamencie pojawi się Aleksander Kwaśniewski - red.). Zabraknie też m.in. Leszka Millera i Radosława Sikorskiego.

Podczas obrad Zgromadzenia Narodowego obowiązkowe mają być maseczki i rękawiczki. Ograniczeń dotyczących liczby uczestników jednak nie ma, ponieważ - jak tłumaczyła w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) - możliwości takiej nie przewiduje regulamin Zgromadzenia Narodowego.

Kidawa-Błońska: nie był prezydentem wszystkich Polaków

Do zaprzysiężenia prezydenta odniosła się na antenie Polsat News w programie "Graffiti" Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Jako wicemarszałek Sejmu, będę na zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy, chociaż dla mnie to na pewno nie jest radosne święto - powiedziała Kidawa-Błońska. - Wybory były z naruszeniem wielu zasad dobrego współżycia i działania - dodała, wymieniając w tym miejscu zaangażowanie mediów publicznych i rządu w czasie kampanii.

Jak oceniła, gdyby rząd działał dobrze, bylibyśmy w innej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, w uczniowie wiedzieliby, co z 1 września.

- Pamiętam poprzednie zaprzysiężenie pana prezydenta Dudy i pamiętam jego ślubowanie na konstytucję. Mówił, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Poprzednia kadencja pokazała, że ani nie strzegł konstytucji, ani nie był prezydentem wszystkich Polaków - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.

Jak dodała, będzie na zaprzysiężeniu z szacunku dla instytucji. Zapytana o bojkot ze strony niektórych polityków opozycji stwierdziła, że "rozumie dylematy kolegów, bo instytucje nie działają tak, jak powinny". Podkreśliła również, że na poprzednich zaprzysiężeniach również nie było wszystkich polityków opozycji.

