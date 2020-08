Tęczowe flagi na zaprzysiężeniu prezydenta. "Polska jest dla wszystkich"

"Będziemy na zaprzysiężeniu prezydenta. Będziemy z tęczą i z przypomnieniem, że ludzie to ludzie. Równość to równość. Miłość to miłość" - napisała w czwartek w mediach społecznościowych posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Do wpisu załączyła zdjęcia parlamentarzystek Lewicy trzymających tęczową flagę. Politycy tej formacji biorą udział w Zgromadzeniu Narodowym w tęczowych maseczkach.

Andrzej Duda złożył w czwartek przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką.

Większość posłów i senatorów klubu Lewicy - ok. 40 osób - bierze udział w ZN.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia parlamentarzystek Lewicy przed czwartkowym zaprzysiężeniem.

"My, posłanki Lewicy jesteśmy pod Sejmem. Będziemy na zaprzysiężeniu. Będziemy z tęczą i z przypomnieniem, że ludzie to ludzie. Równość to równość. Miłość to miłość. I jeszcze - że Polska jest dla wszystkich. Ktokolwiek byłby jej prezydentem" - napisała. Swój wpis opatrzyła hasztagiem #TęczaNieObraża.

My, posłanki @__Lewica jesteśmy pod Sejmem. Będziemy na #zaprzysiezenie.



Będziemy z tęczą i z przypomnieniem, że ludzie to ludzie. Równość to równość. Miłość to miłość.



I jeszcze - że Polska jest dla wszystkich.

Ktokolwiek byłby jej prezydentem.#TeczaNieObraza pic.twitter.com/3QAmvenef2 — A. Dziemianowicz-Bąk (@AgaBak) August 6, 2020

"Posłanki Lewicy będą na #zaprzysiezenie wraz z tęczą, która jest symbolem godności, równości i miłości. Bo Polska jest dla wszystkich" - napisała z kolei Wanda Nowicka.

Posłanki @__Lewica będą na #zaprzysiezenie wraz z tęczą, która jest symbolem godności, równości i miłości. Bo Polska

jest dla wszystkich. #TeczaNieObraza 🌈🌈🌈 pic.twitter.com/BqTgO6Jwpk — Wanda Nowicka (@WandaNowicka) August 6, 2020

Posłowie Lewicy biorą udział w Zgromadzeniu Narodowym w tęczowych maseczkach i z egzemplarzami Konstytucji RP.

Na Zgromadzeniu Narodowym @__Lewica z jasnym przesłaniem o Polsce równej, tolerancyjnej i otwartej! Z Konstytucją w dłoni, której przestrzegania będziemy pilnowali! pic.twitter.com/ITXiyPksJK — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 6, 2020

