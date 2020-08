Podwyżki dla nauczycieli od nowego roku szkolnego

- Przekazaliśmy do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, mówiący o minimalnych stawkach wynagrodzenia nauczycieli. Podwyższamy wynagrodzenie zasadnicze o 6 proc. - mówił w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

- Łącznie w ciągu tych kliku lat rząd Prawa i Sprawiedliwości podwyższył wynagrodzenia nauczycieli, łącznie z tą podwyżką z września 2020 r., o 28 proc. To znaczny wzrost wynagrodzeń i częściowe podziękowanie nauczycielom, za ten wysiłek, który wkładali ostatnio w trakcie ograniczenia funkcjonowania szkół, podczas pracy na odległość ze swoimi uczniami - mówił minister edukacji, który na tej samej konferencji zaprezentował nowe wytyczne dla funkcjonowania szkół.

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli został skierowany do opiniowania i konsultacji publicznych we wtorek.

Załącznikiem do projektu jest tabela, w której podane są wysokości 12 stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, oraz trzy poziomy wykształcenia.

Decyduje stopień awansu i poziom wykształcenia

Najliczniejsza grupa nauczycieli to osoby z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym – stanowią oni ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli. W tabeli podano, że w tej grupie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od 1 września wynosić ma 2949 zł brutto (oznacza to wzrost o 167 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 3034 zł brutto (wzrost o 172 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3445 zł brutto (wzrost o 195 zł brutto) i nauczyciela dyplomowanego – 4046 zł brutto (wzrost o 229 zł brutto).

W grupie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, i wynagrodzenie stażysty ma wynosić od 1 września 2818 zł brutto (wzrost o 201 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2823 zł brutto (wzrost o 160 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3002 zł brutto (wzrost o 170 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3523 zł brutto (wzrost o 199 zł brutto).

W grupie nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz z innym wykształceniem, a także wynagrodzenie stażysty ma wynosić od 1 września – 2800 zł brutto (wzrost o 200 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2818 zł brutto (wzrost o 201 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 2638 zł brutto (wzrost o 203 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3079 zł brutto (wzrost o 174 zł brutto).

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, którego minimalną wysokość określa minister edukacji w rozporządzeniu, nauczyciele otrzymują też dodatki do niego. Są one określone w Karcie nauczyciela. Jest ich kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Podwyżka do końca września

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania.

Nauczycielskie związki zawodowe od lat przypominają, że poszczególni nauczyciele dostają tylko po kilka dodatków z listy.

Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika z rozporządzenia ministra edukacji.

W tzw. ustawie okołobudżetowej zapisano, że nauczyciele mają otrzymać podwyżkę nie później niż do 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że pieniądze na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń średnich nauczycieli od 1 września 2020 r. zostały uwzględnione w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zakresie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz w rezerwach celowych budżetu państwa (w zakresie nauczycieli w szkołach i w placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej).

W związku z zaplanowaną podwyżką zwiększona została subwencja oświatowa – wynosi ona 49 mld 835 mln 775 tys. zł. Jest wyższa od ubiegłorocznej o 6,2 proc.

bas/ polsatnews.pl, PAP