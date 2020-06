Nowe wytyczne dla przedszkoli. Co się zmieni?

Główny Inspektor Sanitarny zmienił wytyczne z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększając liczbę dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszając minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Zgodnie z pierwotną treścią wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w grupie mogło przebywać do 12 dzieci, a minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie mogła być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

ZOBACZ: Koronawirus przedszkolach w Warszawie i Białymstoku. Zamknięto placówki

Na skutek sygnałów o istotnych utrudnieniach związanych z ww. limitami dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, a także mając na uwadze społeczne tło tego problemu związane z oczekiwaniami i potrzebami rodziców powracającymi do pracy w ramach kolejnego etapu "odmrażania gospodarki", rzecznik MŚP wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r.

Pozytywny odzew

Zmiana dotyczyć będzie zwiększenia liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenia minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Dodatkowo rzecznik MŚP wystąpił do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o wsparcie proponowanych rozwiązań w przedmiotowej sprawie.

Powyższy apel spotkał się z pozytywnym odzewem. Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że w zaktualizowanych wytycznych dla przedszkoli, przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna, a w grupie może przebywać do 16 dzieci.

WIDEO - "Interwencja": tajemnica zaginięcia nastolatków w Rewlu. Jest przełom w sprawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP