"Google nie zastąpi nauczycieli, a Facebook przyjaciół". Premier na zakończeniu roku szkolnego

Premier w piątek wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach na Mazowszu. Podziękował uczniom i nauczycielom za ten nietypowy rok szkolny i naukę w trudnym czasie pandemii.

- Wiem, że ta nietypowa sytuacja, która nas zastała, spowodowała, że nauczyciele i uczniowie stanęli na wysokości zadania. Bardzo za to dziękuję - powiedział.

"Trzeba częściej zaglądać do podręczników niż do smartfonów"

Morawiecki życzył uczniom bezpiecznych wakacji.

Dziś ostatni dzień szkoły - gratuluję wszystkim osiągnięć w tym roku szkolnym na polu naukowym, sportowym i artystycznym! 💪 Życzę Wam udanych wakacji!

- Jeśli jakieś oceny są słabsze, to w przyszłym roku na pewno można poprawić. Ale kochani, jest jeden warunek: trzeba częściej zaglądać do podręczników niż do smartfonów. I tak jak internet nie zastąpi szkoły, tak jak Google nie zastąpi nauczycieli, przecież Facebook też nie zastąpi waszych przyjaciół. To są wszystko narzędzia pomocnicze. Pamiętajcie o tym, że szkoła to przede wszystkim nauczyciele i wy - powiedział.

Premier dziękował również rodzicom za ich zaangażowanie, szczególnie w czasie edukacji zdalnej.

Wspomnienia o mieszkańcach

Szef rządu zaznaczył też, że w Pionkach żyło wiele zacnych osób.

Przywołał postać Jana Prota, inżyniera chemika, majora Wojska Polskiego, legionisty, a także przez jakiś czas adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego.

- Wspaniałe połączenie starannego wykształcenia ze zdrowym patriotyzmem i z myśleniem o przyszłości, o młodzieży, o miejscach pracy, o tym wszystkim, co do życia jest potrzebne, żeby Polska stawała się silniejsza i bardziej zasobna, mądrzejsza i lepsza - powiedział premier.