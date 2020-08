Jak będzie wyglądał powrót do szkoły? Konferencja ministra edukacji [OGLĄDAJ]

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski po godzinie 17:00 będzie również gościem "Godzin Szczytu" w Polsat News.

- Nikt w Polsce nie chce przywracania żadnych restrykcji, przywracania obostrzeń. Natomiast widzimy, że sytuacja się pogarsza - mówił we wtorek w Polsat News Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zapowiedział też wstępne wytyczne dla szkół. - W najbliższych dniach, być może już jutro, MEN je ogłosi - wyjaśnił.

Rzecznik GIS dodał, że w szkołach mogą być wprowadzane ograniczenia regionalne, powiatowe, w których nastąpi powrót do nauczania zdalnego. - Generalnie, chcę to jasno powiedzieć, pragnieniem wszystkich jest, przede wszystkim rodziców, by rok szkolny rozpoczął się normalnie 1 września.

Rzecznik GIS mówił w Polsat News, że rozwiązania prawne, które miałyby poprawić skuteczność egzekucji przepisu dotyczącego noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych - w sklepach, restauracjach - są wciąż przygotowywane.

"Nieszczęsne wesela"



- Druga rzecz, to te nieszczęsne wesela, pokazująca jak nonszalancja niewielkiej liczby osób może prowadzić do konsekwencji, które dotykają wielu innych osób. Na pewno będzie wprowadzony obowiązek rejestracji, żeby w przypadku wybuchu ogniska, o którym wiemy już po weselu, kiedy wszyscy goście rozjadą się do swoich domów, żeby łatwiej było do nich dotrzeć - wyjaśniał Jan Bondar.

Przypomniał, że rekordowe wesele, gdzie przy maksymalnej liczbie osób (150) liczba objętych działaniami sanepidu przekroczyła 1000.



Wciąż nie jest jasne, jak rejestracja miałaby wyglądać w praktyce. Trwają konsultacje w resorcie zdrowia.

25 powiatów "znacząco odstaje od reszty kraju"



- Najważniejsza rzecz, o której powinniśmy codziennie mówić, to to, że nikt w Polsce nie chce przywracania żadnych restrykcji, przywracania obostrzeń. Natomiast widzimy, że sytuacja się pogarsza, nie tylko w Polsce - mówił Jan Bondar. Dodał, że to m.in. naciski opinii publicznej są takie, żeby obostrzenia wprowadzać.

Wiadomo, że powrót restrykcji nie będzie miał charakteru ogólnopolskiego. - W ostatni piątek zapadła kluczowa decyzja, że oprócz rejestracji wesel i przepisów związanych z maseczkami, powrót do lockdownów, wprowadzania obostrzeń będzie się odbywał regionalnie - zapewniał rzecznik GIS.



Pytany o to, kiedy mogą się takie obostrzenia pojawić, Bondar oparł: - Gdyby przyjąć wskaźnik aktualnych przypadków na tysiąc mieszkańców, to widać wyraźnie, że około 25 powiatów znacząco odstaje od reszty kraju. Jeśli te wskaźniki będą się pogarszać, to w tych powiatach dojdzie do powrotu niektórych restrykcji.

