255 osób w kwarantannie. Efekt wesela

24 osoby zainfekowane koronawirusem i 255 osób poddanych kwarantannie – to efekt wesela, które 18 lipca odbyło się we Wrocieryżu. Sytuacja jest rozwojowa – powiedział dyrektor sanepidu w Busku-Zdroju.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w woj. świętokrzyskim 26 nowych zakażeń koronawirusem. Spośród nich 24 osoby to uczestnicy wesela, które odbyło się 18 lipca we Wrocieryżu.

- W imprezie brało udział 147 osób. Wszyscy zostali przebadani, a zakażenie potwierdzono u 24 weselników. Dwie osoby są hospitalizowane w szpitalu w Starachowicach, pozostałe przebywają w izolacji domowej. W związku z tym na kwarantannie mamy też 255 osób, ale sytuacja jest rozwojowa, tych osób będzie przybywać – powiedział we wtorek państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Busku-Zdroju Krzysztof Socha.

"Próbujemy opanować tę sytuację"

Zapowiedział, że w piątek zostaną przeprowadzone badania osób, które przebywają na kwarantannie. Wyniki będą znane prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Zakażenie potwierdzono m.in. u dwóch urzędników z Pińczowa i Michałowa i kilku zakładów pracy z powiatu pińczowskiego.

- Próbujemy opanować tę sytuację. W związku z tym, że na tym przyjęciu byli pracownicy dwóch urzędów – miejskiego w Pińczowie i gminy w Michałowie – w tych placówkach wszczęto dodatkowe procedury sanitarne. Budynki urzędów zostały zdezynfekowane, ograniczono bezpośrednie przyjęcia mieszkańców – dodał.

O rozwagę i ostrożność zaapelował do mieszkańców starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski. "Nie wolno nam bagatelizować tego problemu. Powinniśmy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zakazów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Widać, że ludzie w powiecie na nowo zaczęli chodzić w maseczkach, rękawiczkach. Stosowanie środków ostrożności jest niezbędne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa" – powiedział Zbigniew Kierkowski.

W sumie w woj. świętokrzyskim stwierdzono 1011 zachorowań na COVID-19, w tym 45 zgonów i 811 ozdrowień. Ponadto 30 osób jest hospitalizowanych, 1392 przebywa na kwarantannie, a 28 osób objęto nadzorem epidemiologicznym

