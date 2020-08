Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, nowa struktura rządu oprze się na "połączeniu różnych działów tak, żeby ich nadzorcą był jeden minister".

- Chodzi o to, aby nie było tak jak jest dzisiaj, że pewne decyzji odnoszące się np. do spraw ochrony środowiska są w trzech różnych ministerstwach, bo to do niczego dobrego nie prowadzi - stwierdził szef PiS.



Według niego, "takie łączenie przyniesie też pewne oszczędności, ale nie jest to najważniejsze, bo to nie będą jakieś wielkie oszczędności".

- Najważniejsze jest to, że procesy decyzyjne będą przebiegać szybciej i bardziej sprawnie. Na to właśnie liczymy - powiedział w rozmowie z PAP.

Premierem Morawiecki, Gliński być może szefem "superresortu"

Kaczyński zapowiedział, że po zmianie rząd będzie "łatwiejszy do kierowania jako całość", a resorty będą mogły zarówno "podejmować decyzje odpowiednio szybko, sprawnie i merytorycznie", jak i "będą za nie odpowiadać".

- Dzisiaj ta odpowiedzialność jest często bardzo rozmyta. Co do szczegółów nie chcę się wypowiadać, bo to są kwestie jeszcze uzgadniane. Jedno jest w tej chwili pewne, że rekonstrukcja nie obejmie stanowiska premiera, którym pozostanie Mateusz Morawiecki - zapewnił.

Prezes PiS uściślił, że w wyniku rekonstrukcji nie znikną "klasyczne" ministerstwa takie jak spraw zagranicznych, obrony, spraw wewnętrznych czy sprawiedliwości.

Na pytanie o "superresort" kierowany przez obecnego wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego, który miałby składać z kilku dotychczasowych ministerstw, Kaczyński odpowiedział, że "jest to wyjście, które byłoby najbardziej obiecujące, ale w żadnym wypadku nie można tego traktować jako jakiejś już podjętej decyzji".

Po jednym ministerstwie dla koalicjantów PiS. "To szczodrze"

Lider Zjednoczonej Prawicy mówił również o renegocjacji umowy koalicyjnej między PiS, Solidarną Polską a Porozumieniem. Stwierdził, że to "niełatwy proces". Spodziewa się jednak, że we wrześniu "skończy się on sukcesem".

Zapytany, czy sojusznicy partii rządzącej otrzymają w nowym rządzie po jednym ministerstwie, Kaczyński odpowiedział, że "wynika to ze zwykłej arytmetyki".

- I to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów - dopowiedział.

Kaczyński zdradził również, że w tym roku nie był "na żadnym urlopie". - Ale mam nadzieję, że jednak jakąś chwilę (na odpoczynek) znajdę. Czy to się jednak uda, zobaczymy - powiedział.

Premier: cel rekonstrukcji rządu to zwiększenie jego skuteczności

O planowanej przebudowie Rady Ministrów mówił także premier Mateusz Morawiecki. - Celem planowanej rekonstrukcji jest przyśpieszenie działania, uproszczenie procesu decyzyjnego, zwiększenie skuteczności rządu - stwierdził w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" opublikowanym na początku sierpnia.

ZOBACZ: "Chodzi o uproszczenie procesu decyzyjnego". Premier o rekonstrukcji rządu

Jego zdaniem, "jeśli mamy wiele ministerstw i agencji, to z jednej strony pojawia się szansa na specjalizację, ale z drugiej strony każdy się okopuje, dochodzi do przewlekania procedur, toczone są sztuczne dyskusje".

- Ale podkreślam, że ostateczny kształt rządu po zmianach nie jest jeszcze przesądzony - powiedział wówczas Morawiecki.

WIDEO - Mówił po angielsku do Trzaskowskiego. Zaskakująca reakcja prezydenta Warszawy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP, polsatnews.pl