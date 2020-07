Spotkanie kierownictwa PiS. Temat: zmiany w rządzie

Ok. godz. 17 zakończyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości; jednym z tematów rozmów miały być planowane zmiany w rządzie. W spotkaniu, które trwało ok. 3. godzin, uczestniczyli najważniejsi politycy partii, m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Piotr Gliński i Jacek Sasin, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wiceprezesi PiS.

Politycy PiS po zakończeniu spotkania nie komentowali jego przebiegu.

O planowanych obradach władz partii informował w czwartek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. - Głównie pewnie będziemy mówić o zmianach w rządzie - mówił. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Terlecki przyznał, że zmniejszona ma być liczba resortów: każdemu z koalicjantów PiS (Solidarna Polska i Porozumienie) miałby przypaść jeden resort.

"Polska resortowa"

O przygotowaniach do zmian mówił także w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pytany, kiedy ma dojść do rekonstrukcji rządu oraz "czy będzie ona bardziej strukturalną rekonstrukcją, czy bardziej personalną", minister ocenił, że po blisko czterech i pół roku, "kiedy rząd PiS realizuje swój program, to jest dobry czas, żeby podjąć decyzje, które pozwolą jeszcze efektywniej działać". - Stąd zapadła decyzja o zmianach, przede wszystkich to są zmiany strukturalne, dotyczące kształtu Rady Ministrów - dodał.

Pytany, czy chodzi także o zmniejszenie liczby ministerstw, szef KPRM przyznał, że "są prowadzone analizy pod kątem łączenia niektórych resortów". - Chodzi o przełamywanie tej "polski resortowej", tych różnych niemożności wynikających (z tego), że niektóre resorty potrafią momentami działać, jak "udzielne księstwa" - wyjaśnił.

Na pytanie o takie zmiany personalne w składzie Rady Ministrów, które mogłyby dotknąć koalicjantów PiS, czyli Porozumienia i Solidarnej Polski, Dworczyk ujawnił tylko, że "w tej chwili trwają rozmowy w naszym środowisku politycznym". "Dzisiaj spotyka się też prezydium Komitetu Politycznego PiS, po raz kolejny". - Na pewno jednym z ważnych tematów po raz kolejny będą zmiany, zarówno te strukturalne, jak i zapewne personalne, jeśli chodzi o rząd - zaznaczył. Jak dodał, "trwają też rozmowy z naszymi partnerami".

Planowana rekonstrukcja rządu oraz nowa umowa koalicyjna były wśród tematów niezależnych od siebie czwartkowych obrad władz Porozumienia i Solidarnej Polski.

Porozumienie nie zgadza się na mniejszą liczbę resortów

Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek powiedział w czwartek wieczorem, że prezydium zarządu Porozumienia przekazało prezesowi partii Jarosławowi Gowinowi instrukcję negocjacyjną dotyczącą nowej umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy. - Na tym etapie rozmów nie zgadzamy się na ograniczenie liczby resortów przypadających koalicjantom. (...) Jako Porozumienie traktujemy sprawę liczby resortów kierowanych przez koalicjantów PiS jako otwartą. Priorytetem są teraz sprawy programowe - dodał.

Obecnie przedstawiciele Porozumienia stoją na czele dwóch resortów: rozwoju (kierowanym przez wicepremier Jadwigę Emilewicz) oraz nauki i szkolnictwa wyższego (Wojciech Murdzek), natomiast politycy Solidarnej Polski kierują resortami sprawiedliwości (Zbigniew Ziobro) i środowiska (Michał Woś). Przedstawiciele Solidarnej Polski i Porozumienia mają też w rządzie wiceministrów.

Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości liczy 235 posłów, wśród nich jest 19 posłów Solidarnej Polski oraz 18 Porozumienia.

