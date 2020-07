"Mamy trudny czas. Apeluję o stworzenie koalicji polskich spraw"

Tyle jest konfliktów politycznych rodzinach, że trzeba starać się je zasypać. Gest podania dłoni jest dla mnie ważny. Szkoda, że nie udało nam się spotkać wcześniej - mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim. - Apeluję do wszystkich: stwórzmy w najważniejszych polskich sprawach swoistą koalicję polskich spraw - dodał.

Wcześniej, przed rozpoczęciem spotkania, odbyła się konferencja Rafała Trzaskowskiego. Nieznany mężczyzna z transparentem "Unieważnić Budkę" przeszkadzał prezydentowi stolicy. Nazwał go także "wrogiem Polski".

ZOBACZ: Superresort obejmujący 4 ministerstwa? Nieoficjalne informacje o rekonstrukcji

- Stwórzmy w najważniejszych sprawach koalicję polskich spraw. Starajmy się działać, by najważniejsze kwestie toczyły się w słusznym kierunku - zaapelował prezydent.

"Przyjął wreszcie zaproszenie"

- Ciesze się, że Rafał Trzaskowski przyjął wreszcie zaproszenie. Wyraziłem żal, że nie spotkaliśmy się w wyborczy wieczór - przyznał. - Chciałem, by tamto spotkanie miało charakter symbolu i stało się tradycją wyborów prezydenckich na przyszłość. Chciałem, żebyśmy podali sobie ręce po zakończeniu kampanii, która jest w pewnym sensie spektaklem politycznym - dodał.

Wideo: zobaczy wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy

- Rozmawialiśmy o obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, ale także o wielu sprawach merytorycznych. To była spokojna rozmowa, spokoje spotkanie o tym, jak chcielibyśmy, żeby Polska się rozwijała - mówił Andrzej Duda.

Trzaskowski: złożyłem na ręce prezydenta projekt ustawy

- Ciesze się z tego spotkania z Rafałem Trzaskowskim i z tego, że politycy ze wszystkich stron sceny politycznej przyjęli moje zaproszenie na 24 lipca na 100. rocznicę powstania Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa - mówił prezydent.

- Myślę, że to są ważne gesty, które Polacy powinni widzieć jak najczęściej, po to aby uświadamiać, że polityka to jest jednak w wielu zakresach wspólna sprawa i że generalnie Polska jest wspólną sprawą i że tych elementów wspólnych jest dużo - powiedział Andrzej Duda.

Duda, po spotkaniu z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim zauważył, że większość ustaw w Sejmie przyjmowanych jest zdecydowaną większością głosów, ponad podziałami politycznymi.

- Po wszystkich dyskusjach okazuje się, że ponad 400 posłów potrafi zagłosować za ustawą i nie jest to nic nadzwyczajnego. To jest właśnie coś normalnego, a polityczne, głębokie spory są tylko nad niewielką częścią tych ustaw - powiedział prezydent.

"Apeluję o stworzenie koalicji polskich spraw"

- Jeszcze raz apeluję do wszystkich: stwórzmy w tych najważniejszych polskich sprawach taką swoista koalicję polskich spraw, starajmy się spokojnie działać tak, żeby w Polsce te najważniejsze kwestie toczyły się w dobrym kierunku - podkreślił Duda. Zwrócił uwagę, że mamy trudny czas: cały czas trwającej epidemii koronawirusa, cały czas trwających zawirowań gospodarczych.

- Mamy bardzo wiele niepokojów, jest także bardzo wiele niepokoju w rodzinach chociażby o miejsca pracy, o to czy uda się przetrwać firmie rodzinnej. To są rzeczywiście poważne zmartwienia. Naszym wielkim wyzwaniem jest to, żeby zabezpieczyć dzisiaj Polaków, żeby mogli spokojnie żyć, mieć dalej poczucie bezpieczeństwa, że jest praca, że jest płaca, że można normalnie funkcjonować, że jest też dobrze funkcjonująca ochrona zdrowia, że po prostu krótko mówiąc jest bezpiecznie pod każdym względem - powiedział Andrzej Duda.

- Rozmawialiśmy o kampanii wyborczej, kwestiach związanych z wolnością mediów, także o kwestiach samorządów, która jest dla mnie niesłychanie istotna. Złożyłem na ręce prezydenta swój projekt, który polega na tym, by więcej dochodów z podatków trafiało w ręce samorządów, w związku z tym, że te ubytki w dochodach były bardzo duże - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Po spotkaniu prezydenci udali się na obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. Andrzej Duda złożył wiązankę przed tablicą upamiętniającą Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.

Polsat News

WIDEO - "Skandaliści": Matka Iwony Wieczorek poczuła obecność córki i głos "Mamo, a widzisz..." Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News, polsatnews.pl