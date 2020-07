Minister Szumowski zostanie w rządzie? Premier odpowiedział

Morawiecki pochwalił Szumowskiego również za "gigantyczny skok cywilizacyjny w zakresie informatyzacji służby zdrowia".

- E-recepty, e-zwolnienia świadczą o tym, jak sprawnym jest człowiekiem. To nie udało się przez dziesięciolecie - mówił.

Premier nawiązał do pandemii koronawirusa.

- Dziś myślę, że Polacy boją się już dużo mniej koronawirusa, nauczyli się też żyć z wirusem. Mniej się obawiają także ewentualnych zasad obowiązujących w przypadku nasilenia się pandemii, bo poznali te zasady - ocenił.

ZOBACZ: Ponad 450 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce

Jak zaznaczył, zasady te to "utrzymywanie dystansu, maseczki, dezynfekcja". - Dzięki temu myślę, że Polacy dzisiaj łatwiej ewentualną drugą falę zaakomodują - dodał. "Nie planujemy lockdownu" Jednocześnie podkreślił, że nie jest planowany kolejny lockdown (blokada, izolacja). - Nie planujemy właśnie dlatego, bo on był bardzo bolesny dla gospodarki, nie tylko dla polskiej, dla całego świata - powiedział. - We Włoszech, Hiszpanii to będzie recesja największa od II wojny światowej, we Francji również, w Niemczech także, również w bogatej Holandii i Belgii największa recesja od II wojny światowej. A my (...) w Europie byliśmy podziwiani za to, że tak szybko się odbijamy - zaznaczył Morawiecki.

"Personalia to kwestia wtórna"

Premier odniósł się do planowanej na koniec wakacji rekonstrukcji rządu.

ZOBACZ: Emilewicz o rekonstrukcji rządu: nie siedzę na kartonach

- Rozmawiamy w różnych konfiguracjach personalnych o tym, jak najlepiej ukształtować rząd. (…) Jak głęboka (rekonstrukcja - red.) będzie, jeszcze nie zadecydowaliśmy. Mi przyświeca to, żeby rząd po rekonstrukcji był dynamiczny, by procesy decyzyjne przebiegały szybko, żeby procesy inwestycyjne mogły być łatwiejsze. Personalia to kwestia wtórna - podkreślił.

Pytany o to, czy planowana jest reedukacja ministerstw, odpowiedział: "taka opcja nie jest wykluczona".

Czy Gowin wróci do rządu?

Prowadząca program Dorota Gawryluk dopytywała, czy do rządu wróci Jarosław Gowin.

ZOBACZ: "Zjednoczona Prawica nie pokłóci się o stołki". Gowin o rekonstrukcji rządu

- To również musi być decyzja wypracowana w ramach kierownictwa Zjednoczonej Prawicy, z udziałem Jarosława Gowina i prezesa Kaczyńskiego - mówił Morawiecki.

"Prezydent jest asertywny, ale współpracujący"

Poruszono także temat wygranej Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

- Myślę, że Polacy dokonali najwłaściwszego wyboru. Pan prezydent jest asertywny, ale współpracujący. Jego konkurent to była groźba konfliktu. Cieszę się, że jako wymagający partner dostrzega i deficyty i dobre strony, a przede wszystkim koncentruje się na przyszłości - wypowiadał się Morawiecki.

WIDEO - Jerzy Stuhr w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia aktora Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ Polsat News