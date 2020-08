Czołgi z Braniewa zbliżają się do Warszawy. Błaszczak o środkach ostrożności

Podczas defilady 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego mają być dostępne maseczki ochronne dla widzów oraz płyny dezynfekujące. Trzeba będzie też zachowywać dystans.

- Będziemy prosili o zachowanie odległości pomiędzy osobami obserwującymi defiladę - mówił przed paroma dniami Mariusz Błaszczak w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Wirusolog: bezpieczeństwo to kwestia utrzymania dyscypliny

Wydarzenie odbędzie się pomimo epidemii koronawirusa i notowanych w ostatnich dniach rekordów zakażeń. W 2018 r. przemarsz wojsk podczas defilady oglądało ok. 120 tys. osób. - Zachowanie bezpieczeństwa maszerujących jest oczywiście do załatwienia. Natomiast w przypadku oglądających jest to kwestia tego, by udało się utrzymać dyscyplinę - mówił w rozmowie z Gazeta.pl prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

Wirusolog podkreślał, że ważne będzie odpowiednie rozmieszczenie widzów, by dało się zachować bezpieczny dystans.

Podobne imprezy w wielu krajach Europy zostały odwołane lub - jak we Francji w rocznicę zdobycia Bastylii (14 lipca) - ograniczono do wysłania eskadry samolotów i złożenia hołdu medykom, którzy zmarli w czasie epidemii. Odwołano również defiladę 9 maja w Moskwie. Dzień Zwycięstwa zorganizowano jednak na Białorusi.

Czołgi 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej już jadą

Na defiladzie zaprezentowane zostaną m.in. czołgi 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Ich transport wyruszył w poniedziałek na defiladowe zgrupowanie do odległego o 300 km Sochaczewa.

Czołgi transportowane są na ciężarówkach Iveco Trakker i EuroTrakker. Konwój pilotują wojskowe Honkery.

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej Transport czołgów PT-91 w drodze do Sochaczewa

"Bitwa Warszawska 1920 - polskie zwycięstwo dla wolności Europy" to hasło obchodów 100. rocznicy Cudu na Wisłą. Punktem kulminacyjnych obchodów będzie defilada wojskowa 15 sierpnia w Warszawie o godz. 15 z udziałem Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych. Oprócz defilady, w południe, 15 sierpnia odbędzie się uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

W 100. rocznicę "Cudu nad Wisłą" odbędzie się kilkaset wydarzeń kulturalnych na terenie całego kraju, w Warszawie - poza tradycyjną defiladą - odbyć się ma piknik organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz widowisko balonowe.

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej Wyjazd wojsk z Braniewa na zgrupowanie defiladowe w Sochaczewie

Wybrane wydarzenia w ramach obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej:

W piątek, 14 sierpnia o godz. 12 odbędzie się otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tego samego dnia o godz. 17 w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się premiera filmu VR Wiktoria 1920.

Z kolei o godz. 20:30 w Teatrze Polskim odbędzie się galowy Koncert Ministerstwa Obrony Narodowej.

W sobotę, 15 sierpnia, o godz. 12 przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędzie się uroczysta Odprawa Wart, następnie defilada i pokaz sprzętu wojskowego.

Na godz. 20:45 na PGE Narodowym zaplanowano widowisko multimedialne "1920. Wdzięczni Bohaterom".

W niedzielę, 16 sierpnia, o godz. 20 w Teatrze Polskim premiera filmu "Wojna Światów".

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej dostępne są na stronie Biura Programu "Niepodległa".

