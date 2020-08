Polacy jadący do Norwegii mogą zostać wkrótce objęci kwarantanną

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) opublikował w poniedziałek komunikat, w którym ostrzegł, że z powodu znacznego wzrostu liczby nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Szwajcarii, Czechach i Polsce, kraje te mogą zostać przesunięte do grupy "czerwonej". Oznaczałoby to, że wyjazdy do tych krajów byłyby niezalecane, a po powrocie z nich do Norwegii obowiązywałaby 10-dniowa kwarantanna.