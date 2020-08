Zawał na drodze. Dramatyczne nagranie z autostrady A4

Na autostradzie kierowca jechał od barierki do barierki. To sceny ze Śląska, gdzie 66-letni kierowca dostał zawału podczas prowadzenia pojazdu. Co dziesiąty wypadek w Polsce spowodowany jest zmęczeniem lub zaśnięciem kierowcy - w pełnym słońcu, w wirze wakacyjnych wyjazdów o to nietrudno.