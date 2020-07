Gdzie wykorzystasz bon turystyczny? Na liście prawie 1,5 tys. przedsiębiorców

Mamy już 1432 podmioty na liście przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które przyjmują płatności - informuje Polska Organizacja Turystyczna. Rejestracja firma trwa od soboty, a lista podmiotów, gdzie rodzice dzieci do 18. roku życia będą mogli zrealizować bon dostępna będzie od 1 sierpnia.

W sobotę ruszyła rejestracja firm zainteresowanych przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny, natomiast w kolejnym tygodniu (od 31 lipca) wnioski o przyznanie bonu turystycznego będą mogli składać rodzice dzieci do 18. roku życia - zapowiedzieli szefowie Ministerstwa Rozwoju.

Na listę mogą się wpisać przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski.

Lista podmiotów, gdzie wykorzystamy bon turystyczny

Lista będzie dostępna od 1 sierpnia pod tym adresem.

Zgodnie z wyliczeniami resortu bonem zostanie objętych ok. 6,5 mln dzieci, a wsparcie ma wynieść 3,5 mld zł. Jak podkreślała wicepremier Jadwiga Emilewicz, "bon turystyczny jest pomocą dla polskich rodzin i polskiej turystyki".

Ruszyła rejestracja podmiotów

- Wydaje się, że bon turystyczny wpłynie na pobudzenie rynku krajowego, ale tylko na turystykę rodzinną. Dzisiaj jest pierwszy dzień roboczy, w którym można się rejestrować. System został uruchomiony w sobotę, wiele firm zgłaszało też problemy techniczne. Myślę, że do końca tygodnia ta sytuacja będzie znacznie lepsza i dużo podmiotów będzie zarejestrowanych - powiedział w Polsat News Andrzej Kindler wiceprezes Polskiej Izby Turystycznej.

Jak zarejestrować firmę?

Prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za co zapłacimy bonem turystycznym?

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska przypomina, że realizacja tego świadczenia odbywa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, a faktycznie poprzez profil, który należy założyć, albo wykorzystać, jeśli już go mamy. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE dokonujemy aktywacji i otrzymujemy kod, za pomocą którego płacimy pomiotowi turystycznemu. Kiedy dokonamy płatności bonem, otrzymamy potwierdzenie tej płatności SMS-em - przypomniała prezes ZUS.

Konieczne konto ZUS

Podmioty turystyczne zainteresowane przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogły zarejestrować się za pośrednictwem PUE ZUS. Tam też będą miały dostęp do swoich rozliczeń.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT ma też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sprawdzać uprawnienia podmiotów turystycznych.

msl/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP