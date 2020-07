Wakacyjne sprzątanie plaż. "Zamiast śmieci pozostawmy odcisk stopy"

Sprzątanie bałtyckich plaż rozpoczęło się w Świnoujściu jeszcze zimą. Wówczas ekolog i podróżnik, współorganizator akcji "Bałtycka Odyseja" Dominik Dobrowolski wraz z grupą wolontariuszy maszerował do Władysławowa, by po drodze sprzątać to, co inni zostawiają na polskich plażach. Do kubłów trafiły głównie opakowania po produktach spożywczych.

ZOBACZ: „Wakacje z Bałtykiem”, czyli upragniony urlop nad morzem

W sobotę na kolejne sprzątanie we Władysławowie wyruszyło kilkadziesiąt osób. Zbierając śmieci, podążają w stronę Helu.

WIDEO: Wielkie sprzątanie plaż

Ekologiczne opakowania

- Plaże są zaśmiecone. Odpoczywanie wśród szklanych butelek i plastików nie jest przyjemne - mówiła reporterce Polsat News kilkunastoletnia wolontariuszka.

- Niszcząc środowisko, niszczymy własny dom. W tej akcji chodzi o to, żeby uświadomić, że warto o ten dom zadbać. Choćby przez takie proste gesty, jak sprzątanie śmieci - podkreślał Dominik Dobrowolski.

W sprzątaniu plaż dobrze sprawdzają się tzw. chwytaki, które wolontariuszom podarowało Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

Jak podkreśla współorganizator akcji "Bałtycka Odyseja", choć nadmorskie gminy robią wiele, aby doprowadzać plaże do stanu czystości, problem wciąż nie jest rozwiązany.

"Na plaży zamiast odpadów pozostawmy odcisk stopy"

Może to się zmienić, jeśli każdy z nas weźmie odpowiedzialność za swoje zachowanie. - Do wyjścia na plażę warto się przygotować. Zamiast np. kupować napoje w plastikowych opakowaniach, przed wyjściem z domu napełnijmy wodą pojemnik wielokrotnego użytku - radził pan Dominik. - Na plaży zamiast odpadów pozostawmy odcisk stopy - zachęca ekolog.

ZOBACZ: Tłumy na plażach i w górach. Polacy zapomnieli o społecznym dystansie

Do wspólnego sprzątania plaż we Władysławowie można dołączyć jeszcze w niedzielę rano.

WIDEO - Koronawirus na koloniach. Zakażeni uczestnicy i opiekunowie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/grz/ Polsat News