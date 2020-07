"Przeżyliśmy niezwykły dramat". 20 lat od katastrofy Concorde, w której zginęły 18-letnie Polki

Rozpędzający się na pasie startowym lotniska Charles’a de Gaulle’a samolot Concorde, który miał lecieć do Nowego Jorku, najechał z dużą prędkością (ok. 300 km/h) kołem na pasek metalu - element konstrukcyjny silnika, który odpadł ze startującego wcześniej samolotu linii lotniczych Continental Airlines.



Spowodowało to pęknięcie opony, której resztki uderzyły w zbiornik paliwa, powodując eksplozję. Samolot wzbił się w powietrze i po chwili rozbił w pobliżu hotelu i restauracji.

Dramat rozegrał się w dwie minuty. O 16:42:21 kapitan wydał rozkaz startu. Ostatni zapis "czarnej skrzynki" zarejestrowano o 16:44:31.



Ostatnie słowa dowódcy samolotu, 11 sekund przed katastrofą, brzmiały: "Za późno. Nie ma czasu".



Zginęło 113 osób - 100 pasażerów samolotu, dziewięć osób załogi oraz cztery osoby znajdujące się w hotelu, w tym dwie Polki.



96 ofiar pochodziło z Niemiec. Zginęli także obywatele Francji, Danii, Algierii, Austrii, Indii oraz USA.

"Czterdzieści minut później wszyscy by zginęli"



W 20. rocznicę katastrofy portal 9news.com.au o tragicznych wspomnieniach rozmawiał z właścicielką hotelu.



Michèle Fricheteau wspomina, że rozmawiała ze swoim asystentem, kiedy usłyszała potworny hałas. Pas startowy lotniska znajdował się niecałe 10 km od hotelu.



- Powiedziałam Frankowi: "duży dziś hałas z Concorde", ale nawet nie skończyłam zdania, kiedy w hotelu nastąpiła straszna eksplozja - mówi.



Tego dnia część personelu wróciła do domu wcześniej, a dwa autobusy wypełnione młodymi muzykami, którzy mieli zatrzymać się w hotelu, utknęły na drodze.

- To było niesłychane szczęście. Czterdzieści minut później wszyscy by zginęli - podsumowuje kobieta.



Właścicielka hotelu twierdzi, że uratował ją cienki drewniany blat w recepcji i jej "bardzo niski" wzrost. Jej twarz i ramiona były jednak mocno poparzone.



Michèle Fricheteau pamięta, że krzyczała do asystenta, by uciekał przez okno. Sama próbowała znaleźć pracownice. - Frank powiedział: nie dasz rady. Więc też uciekłam przez okno - wspomina.



Pobiegli do sąsiedniego hotelu. Temperatura po eksplozji była tak wielka, że części budynków stopiły się ze sobą. - Słyszałam spadające część samolotu - mówi właścicielka hotelu.



- Ciągle powtarzałam: "musimy znaleźć dziewczyny, musimy znaleźć dziewczyny" - opowiada. - Dopiero lekarz powiedział mi: "proszę pani, nikt nie ocalał". Nagle zrozumiałam, że nie mogę im pomóc - dodaje.

Za kilka dni miały wrócić do Polski



Jedna z pracownic, samotna matka, podjęła pracę w hotelu, by utrzymać dwoje dzieci. Druga, właśnie skończyła szkołę. Na dzień przed katastrofą rozpoczęła letnią pracę w hotelu.



- Przyjechała 24 lipca, zmarła 25 lipca - powiedziała Fricheteau.



W katastrofie zginęły także dwie 18-letnie uczennice z Polski. To był ich ostatni tydzień wakacyjnych praktyk w hotelu. Za kilka dni miały wrócić kraju.



Właścicielka hotelu wspomina, że dziewczyny chciały pójść po prezenty dla rodziny, ale kiepsko się poczuły i stwierdziły, że zrobią to następnego dnia.

Po katastrofie Michèle Fricheteau wraz z rodziną przeprowadziła się do Nowej Kaledonii, by zacząć nowe życie. Utrzymywała kontakt z rodzinami ofiar katastrofy.



W 20. rocznicę katastrofy zaplanowali zjazd we Francji. Miało się odbyć także oficjalne nabożeństwo żałobne w Gonesse. Ze względu na pandemię przełożyli spotkanie na przyszły rok.



- Przeżyliśmy niezwykły dramat - mówi 66-letnia dziś właścicielka hotelu. - Teraz jest w porządku. Nauczyliśmy się z tym żyć - dodaje.

#OnThisDay - 20 years ago, an Air France Concorde jet crashes upon take-off into a hotel in a suburb of Paris, on July 25, 2000, killing all onboard as well as four people on the ground. #flight4590https://t.co/IDOiNwg3jK