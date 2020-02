Katastrofa lotnicza w Australii. Samoloty zderzyły się w powietrzu

Do katastrofy doszło w środę ok. godz. 11:25 czasu lokalnego. Brały w niej udział samoloty Beechcraft D95A Travel Air i Piper PA-44-180 Seminole. Startowały z dwóch różnych lotnisk - Beechcraft leciał z lotniska w Tyabb w Melbourne, z kolei Piper z lotniska w Mangalore. W każdym z samolotów były dwie osoby.

"Nie jesteśmy do końca pewni, dlaczego obrały tę samą trajektorię, ani dlaczego znalazły się w podobnym rejonie. Niestety zderzyły się w powietrzu" - powiedział stacji ABC News szef policji stanu Victoria inspektor Peter Koger.

Służby poinformowały, że samoloty były mocno zniszczone jeszcze przed uderzeniem w ziemię. Z kolei stacja 9 News przekazała, że w obu przypadkach za sterami maszyn siedzieli piloci odbywający loty treningowe. Aeroklub w Magalore zezwala na loty amatorów pod okiem doświadczonego instruktora.

#BREAKING Four people dead after planes collide at Mangalore, north of Melbourne, #Australia pic.twitter.com/QBNd8YvYP7