Chwile grozy na pokładzie samolotu. Amerykański myśliwiec mógł spowodować katastrofę

"USA (...) nękają cywilny samolot pasażerski, zagrażając niewinnym pasażerom, rzekomo w celu ochrony swoich sił okupacyjnych" - napisał Zarif na Twitterze. "Tych banitów trzeba powstrzymać, zanim dojdzie do katastrofy" - dodał.

U.S. illegally occupies territory of another State and then harasses a scheduled civil airliner—endangering innocent civilian passengers—ostensibly to protect its occupation forces.



Audacity to compound lawlessness upon lawlessness



These outlaws must be stopped before disaster.