"Jestem 60-latkiem z dużym doświadczeniem zawodowym. Mam nadzieję, że przede mną co najmniej dziesięć lat produktywnej aktywności zawodowej" - pisze na portalu Linkedin Kazimierz Marcinkiewicz. Były premier streścił przebieg swojej kariery i zdobyte wykształcenie. "Szukam nowych wyzwań" - przyznał.

"Prowadzisz bardzo dynamiczny biznes zarówno w Polsce, jak i na świecie? Może jest jakieś ciekawe miejsce dla człowieka z tak ogromną wiedzą jak moja?" - pyta były premier.

Gdzie pracował Marcinkiewicz?

Marcinkiewicz przypomina, że ma doświadczenie w pracy dla dużych instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), jeden z największych banków inwestycyjnych Goldman Sachs czy fundusz EQT oraz w pełnieniu wieloletniej służby publicznej na najwyższych szczeblach administracji.

"Uczyłem się przez całe życie. Studiowałem fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, administrację na Uniwersytecie A. Mickiewicza oraz ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim. Brałem również udział w wielu międzynarodowych programach: na Uniwersytecie w Sheffield oraz w International Visitors Program w USA oraz Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie" - wymienia były premier.

"Silnie zmotywowany, niezwykle elastyczny"



Zapewnił, że jego doświadczenie, biegłość w stosowaniu nowoczesnych technik, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność pracy zespołowej sprawiają, że jest w stanie zarządzać lub nadzorować działalność lub doradzać menedżerom. "Co więcej, jestem silnie zmotywowany, niezwykle elastyczny i w pełni dostępny, więc jestem gotowy do pracy zawsze i wszędzie tam, gdzie byłoby to konieczne" - zapewnia Marcinkiewicz.

Zrezygnował z życia publicznego

W lipcu ubiegłego roku Kazimierz Marcinkiewicz zrezygnował "z udziału w jakichkolwiek formach życia publicznego" po "ataku mojej stalkerki na mnie przy użyciu mediów". "W celu obrony siebie i rodziny podjąłem decyzję o odejściu z życia publicznego i stania się osobą stricte prywatną" - napisał wówczas w mediach społecznościowych były premier Kazimierz Marcinkiewicz.

Jak mówił w czerwcu w rozmowie z dziennikiem "Fakt", ma problemy ze spłacaniem alimentów byłej żonie, ponieważ od dwóch lat nie może znaleźć pracy. Pod koniec ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała przeciwko niemu do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia.

Kazimierz Marcinkiewicz pełnił funkcję premiera od 31 października 2005 r. do 14 lipca 2006 r.

msl/prz/ polsatnews.pl