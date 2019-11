Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz o byłym mężu w programie "Skandaliści"

- Nagrałam to ze strachu o siebie. To nagranie jest dość agresywne. Chciałam, żeby ta osoba, wiedząc, że jest nagrywana, przestała wypowiadać te słowa - mówiła w programie "Skandaliści" Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz, była żona Kazimierza Marcinkiewicza. Skomentowała w ten sposób wideo, na którym były premier mówi do niej: "idź do pracy, zajmij się czymkolwiek". "Skandaliści" w sobotę o 20:00.