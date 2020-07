"To nasza rodzina, będziemy walczyć". Katarzyna Dowbor o tragedii bohaterki programu "Nasz nowy dom"

Pani Beata jest matką dwójki dzieci. Kobieta musiała rozwieść się z mężem, który zaniedbywał zarówno ją, jak i synów. Sytuacja była dramatyczna - partner nie opłacał rachunków za mieszkanie, nie dbał o spłatę kredytów i nie szanował swoich bliskich. Na domiar złego nadużywał alkoholu i wszczynał awantury.

"Nasz nowy dom" stanął w ogniu

W 2017 roku na pomoc ruszyła ekipa programu "Nasz nowy dom".

W miniony weekend wymarzony dom rodziny stanął w płomieniach. Na szczęście w środku nikogo nie było. Chłopcy dzień wcześniej pojechali do dziadków, a pani Beata była w pracy. Tam dowiedziała się o pożarze.

- Jak jechałam, to do końca miałam nadzieję, że to jednak nie mój dom - powiedziała. Kiedy dojechała na miejsce cały czas trwała akcja gaśnicza. - Cztery godziny tutaj stałam i patrzyłam, co się dzieje. . Strażacy mówili, że nic tu nie pomogę, że mogę jechać, a ja nie wiedziałam, gdzie mam jechać, bo mój dom jest tu - dodaje. W płomieniach zginął kot.

Kobieta tymczasowo zamieszkała u dyrektor ośrodka pomocy społecznej, w którym pracuje.

"Ciężko pracująca, cudowna dziewczyna"

W piątek rano bohaterkę programu wspominała w Polsat News prowadząca Katarzyna Dowbor. - Bardzo wiele przeszła. To niezwykle dzielna kobieta. To nie jest osoba, która prosi o pomoc, która wyciąga rękę i mówi: "dajcie mi". To bardzo ciężko pracująca, cudowna dziewczyna, która stara się stworzyć synom dobry, ciepły dom - powiedziała Katarzyna Dowbor.

- Podaliśmy jej wędkę, pomogliśmy, żeby wszyscy poczuli się bardzo bezpieczni. To świetna matka. Tak dobrze wychowanych dzieci dawno nie spotkałam - wspominała prowadząca "Nasz nowy dom".

- Nawet mój syn, który spotkał się z nimi powiedział, że tak walczących o to, żeby mamie było lepiej, tak opiekujących się mamą chłopaków jeszcze nie spotkał. Dziękuję Panu Bogu, że ich wtedy nie było w domu. Szczęście w nieszczęściu, że nikomu się nic nie stało - powiedziała Dowbor.

Podkreśliła, że "to fajni, ciepli, dobrzy ludzie". - Jak można zrobić krzywdę takim ludziom? Dom, to jest bezpiecznie miejsce na ziemi, którego każdy człowiek potrzebuje - zaznaczyła dziennikarka.

"Opowiadał, że będzie układał sobie ze mną życie"

Mężczyzna podejrzany o podpalenie usłyszał zarzuty. Decyzją sądu na trzy miesiące trafi do aresztu.

Domniemany sprawca podpalenia był karany i kilka razy siedział w więzieniu. Pani Beata nie była przypadkową ofiarą. Znała go z pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomagała mu od czasu do czasu, zlecając drobne prace. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna mógł wiązać z kobietą swoje osobiste plany.

- Chodził, opowiadał, że życie sobie będzie ze mną układać. Nigdy nie dałam mu nic takiego odczuć - powiedziała pani Beata. ZOBACZ: Senior skonał w płomieniach. Żona podpaliła go, bo chciał stworzyć nowy związek

- To jest zemsta okrutna, tego nie wolno robić, tak nie robi normalny człowiek - mówiła Katarzyna Dowbor. - Najważniejsze, że złapano tę osobę i ona się przyznała - podkreśliła prowadząca "Nasz nowy dom".

"Rozmawiamy z władzami Polsatu. Będziemy pomagać"

- Wyremontowaliśmy 200 domów, 200 rodzin dzięki Polsatowi ma nowe, lepsze życie. To są nasze rodziny, będziemy się za nie bić, będziemy walczyć. Nasza producentka już rozmawia z władzami Polsatu i wiem, że będziemy pomagać. Nie zostawimy pani Beaty samej. To jest nasza polsatowska rodzina - podkreśliła Dowbor.

Pytana przez prowadzących Nowy Dzień z Polsat News jak można pomóc powiedziała, że obecnie pani Beacie "brakuje wszystkiego".

- Została bez niczego. Bardzo potrzebne są wpłaty, bo nie wiemy, jaka będzie decyzja pani Beaty. Ona jest jeszcze w szoku. Nasza produkcja jest z nią w kontakcie. To ona podejmie decyzję, czego chce. Czy ten dom odbudować, czy ma inny pomysł. Jeśli będzie chciała go odbudować, to my się w to włączymy. Widzowie mogą przysyłać pieniądze, sprzęty. Fajnie, że pomaga gmina - powiedziała Dowbor.

Pani Beata dostała mieszkanie zastępcze, właśnie przygotowuje je do zamieszkania. Burmistrz Ciechanowca zaapelował o pomoc kobiecie.

"Pomoc na odbudowę domu można przekazać na specjalne konto założone przy Stowarzyszeniu Rodzina w Ciechanowcu. Informacje dotyczące sytuacji rodziny i wsparcia rzeczowego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (siedziba Urzędu Miejskiego) oraz pod nr telefonu 86 277 11 45" - poinformował burmistrz na Facebooku.

