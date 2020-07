Senior skonał w płomieniach. Żona podpaliła go, bo chciał stworzyć nowy związek

Emerytka z Niemiec najpierw z zimną krwią uderzyła męża młotkiem w głowę. Gdy to nie doprowadziło do śmierci 73-latka, oblała go benzyną, a następnie podpaliła. W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Konstancji (Badenia-Wirtembergia) rozpoczął się proces kobiety.