Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Grupa lotnicza American Airlines (największa w USA) poinformowała w środę, że od 29 lipca wprowadza bezwzględny nakaz stałego noszenia maseczek przez wszystkich pasażerów powyżej 2 roku życia, nie tylko w samolocie, ale i na lotnisku.

Obowiązek dotyczy pasażerów od chwili wejścia do portu lotniczego, z którego rozpoczynają podróż aż do czasu wyjścia z portu docelowego. Pasażerowie, którzy odmówią zastosowania się do tego nakazu mogą spotkać się z odmową korzystania z usług linii AA aż do czasu jego zniesienia