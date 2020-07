Koronawirus powrócił do Hiszpanii. Wzrost zakażeń odbija się na turystyce

Od poniedziałku w Hiszpanii utrzymuje się podobna (większa od 1000) liczba nowych zakażeń koronawirusem. Niektóre regiony przywróciły obostrzenia i ponowiły apele do mieszkańców.

Pełne plaże

Jednak pomimo rekomendacji autonomicznego rządu Katalonii, skierowanej w piątek do 4 mln mieszkańców Barcelony i okolic, aby przez 15 dni nie wychodzili z domu z wyjątkiem sytuacji koniecznych, w sobotę katalońskie plaże były pełne ludzi.

ZOBACZ: Przymusowa izolacja w jednym z regionów Hiszpanii. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń

To właśnie m.in. tam transmisja wirusa jest obecnie największa.

Miejscowe władze zarekomendowały wychodzenie z domu tylko do pracy, do lekarza, w celu zaopiekowania się osobami starszymi lub dziećmi, na zakupy, do banku lub sądu, na egzaminy itp. Rząd zwrócił się do obywateli, aby nie wyjeżdżali na plaże. Ta częściowa kwarantanna jest dobrowolna i dlatego rząd apelował o obywatelską odpowiedzialność. Tylko zakaz spotykania się grup powyżej 10 osób na ulicach i w miejscach publicznych został zatwierdzony w piątek przez sąd.

Zapaść w turystyce

Sytuacja związana z epidemią odbija się na hiszpańskiej turystyce. W Madrycie i Barcelonie działa około 25 proc. hoteli, a gości jest bardzo niewielu. Około 90 proc. to właśnie Hiszpanie. Z kolei w całym pasie wybrzeża zajętych jest 30-35 proc. noclegów.

ZOBACZ: Zagraniczne wakacje w czasie pandemii. Sprawdź, co warto wiedzieć

Władze boją się powtórki wiosennego scenariusza. Już teraz wszędzie, oprócz Madrytu, obowiązkowa jest maska na twarzy niezależnie od dystansu. Podobnie jest z dezynfekcją miejsc publicznych oraz higieną rąk.

Chorują młodsi

Zmienił się również profil osoby chorej. Z Covid-19 mierzą się ludzie młodsi, a jego przebieg jest łagodny. Nie przybywa wielu zgonów, a dziennie szpitale przyjmują około 200 pacjentów, w tym kilkanaście na oddziały intensywnej terapii.

We wtorek madrycki dziennik "El Mundo" doniósł, że około miliona Hiszpanów może przechodzić Covid-19 bezobjawowo.

Gdzie polecimy z Polski?

Stan alarmowy obowiązujący na terytorium Królestwa Hiszpanii został zniesiony o północy, 21 czerwca 2020 roku. Od 1 lipca wszyscy podróżni przybywający do tego kraju drogą powietrzną lub morską poddają się kontroli zdrowotnej polegającej na mierzeniu temperatury, sprawdzeniu dokumentów oraz ocenie ogólnej (wizualnej) stanu zdrowia.

ZOBACZ: Wakacje w czasie pandemii. Ilu Polaków zrezygnuje z wyjazdu?

Z Polski możemy samolotem dostać się m.in. do Barcelony, Malagi, Madrytu, Alicante, Walencji czy na Majorkę, Teneryfę, Ibizę czy Gran Canarię.

