Wpływ palenia na zakażenie koronawirusem. Jest opinia ekspertów

Jeszcze w kwietniu, zgodnie z przypuszczeniami naukowców nikotyna miała hamować rozprzestrzenianie się komórek wirusowych. - Stawiamy hipotezę, że nikotyna przyczepia się do receptorów komórkowych, które wykorzystywane są też przez koronawirusa, co utrudnia mu wnikanie do komórki - mówi prof. Zahir Amoura, którego grupa przeprowadziła badania na 500 zakażonych koronawirusem.

W opublikowanym w czwartek komunikacie władze hiszpańskiego stowarzyszenia wezwały mieszkańców tego kraju oraz turystów do noszenia masek ochronnych, zachowywania dystansu społecznego, a także unikania palenia w miejscach publicznych.

Z opinią władz ANEFP zgadza się jeden z czołowych portugalskich wirusologów Antonio Morais. Szef Portugalskiego Towarzystwa Pulmonologii (SPP) wskazuje, że do zakażenia może dojść drogą kropelkową poprzez bakterie zawarte w dymie papierosowym. Sprawa kropelek śliny "Wydychane przez palacza opary zawierają w sobie kropelki śliny, którą osoba wdychająca dym może się zakazić koronawirusem" - wyjaśnił Antonio Morais. Ekspert stwierdził, że dym może zakażać na odległość ponad dwóch metrów, czyli o pół metra dalej niż wynosi tzw. dystans społeczny w Portugalii. Wskazał, że w związku z brakiem w Portugalii obowiązku noszenia masek w miejscach publicznych palenie poza domem zwiększa ryzyko zakażeń. W połowie czerwca hiszpańska telewizja "La Sexta" poinformowała o badaniu chińskich naukowców, z którego wynika, że cząsteczki koronawirusa mogą wnikać do dróg oddechowych poprzez opary pochodzące z odkrytych muszli klozetowych, z których korzystały osoby chore na Covid-19. Systematyczny wzrost zachorowań W Hiszpanii, gdzie pomiędzy środą a czwartkiem zanotowano 2616 nowych zakażeń koronawirusem, w pierwszej połowie lipca nastąpił systematyczny wzrost zachorowań na Covid-19, a poszczególne regiony zaczęły wprowadzać własne restrykcje, w tym m.in. kordony sanitarne w niektórych gminach, a także nakaz noszenia masek w miejscach publicznych. Dotychczas w Hiszpanii tylko dwie z 17 wspólnot autonomicznych kraju nie nakazują noszenia masek w przestrzeni publicznej: Wyspy Kanaryjskie oraz Madryt. W pozostałych regionach należy je nosić nawet jeśli istnieje tzw. dystans społeczny, określony przez rząd Hiszpanii na półtora metra.

