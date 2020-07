19 nowych zakażeń koronawirusem w kopalni Silesia

- Na 90 przebadanych do tej pory próbek, 19 okazało się dodatnich. Czekamy na pozostałe wyniki - poinformowała w czwartek po południu rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Kopalnia Silesia od minionego weekendu wstrzymała wydobycie węgla. Rano jej przedstawiciele informowali, że od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 103 pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia (od środy przybyło 8 zakażonych), z których 23 osoby dotąd wyzdrowiały. 104 osoby są w kwarantannie.

W piątek badania przesiewowe w Rybniku i Rudzie Śląskiej

Rzeczniczka wojewody śląskiego przypomniała, że w piątek rano rozpoczynają się także badania przesiewowe 300 górników z kopalni Chwałowice w Rybniku oraz 500 osób z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Obie kopalnie należą do Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Jak wynika z danych PGG, obecnie w kopalni Bielszowice zakażonych koronawirusem jest 85 górników (wzrost od środy o 10), a w kopalni Chwałowice 47 (spadek o 1). Piątkowe badania potrwają do późnego popołudnia.

- Będą to pracownicy z różnych oddziałów, brygad i zmian, wydelegowani przez dyrekcje zakładów wspólnie ze służbami sanitarnymi - powiedziała Kucharzewska.

ZOBACZ: Koronawirus w kopalni Silesia. Rozpoczęły się testy przesiewowe

Według porannych danych w kopalniach JSW i PGG, a także w kopalni Silesia, z koronawirusem nadal walczy 485 górników: 207 w kopalniach JSW, 198 w PGG i 80 w Silesii. Dane te nie obejmują 19 nowych przypadków wykrytych w ramach badań przesiewowych w Silesii, o których poinformowały w czwartek po południu służby wojewody.

Łącznie od początku epidemii w kopalniach PGG koronawirusem zaraziło się 2084 pracowników (od środy wzrost o 24 przypadki), z których 1886 (niespełna 90,5 proc.) wyzdrowiało - od środy przybyło 10 ozdrowieńców. Choruje 198 osób, a 366 jest w kwarantannie. W JSW zakaziło się dotąd 4013 osób (od środy wzrost o 1 przypadek), a wyzdrowiało 3806 (94,84 proc.) - przybyło 31 ozdrowieńców. Nowe zachorowanie odnotowano w należącej do JSW kopalni Pniówek. 39 pracowników JSW jest nadal w kwarantannie. Choruje 207 osób.

Według danych sanepidu w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - do czwartku koronawirusa wykryto u 14 781 osób, z których 379 zmarło. W regionie wyzdrowiało 12 335 osób, czyli blisko 83,5 proc. wszystkich zakażonych.

Jak poinformowała w czwartek po południu rzeczniczka wojewody śląskiego, minionej doby w woj. śląskim odnotowano 110 nowych zakażeń koronawirusem. Wśród zakażonych są przede wszystkim mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju (9), powiatu wodzisławskiego (16), powiatu cieszyńskiego (11), Rudy Śląskiej (11), powiatu bielskiego (19) i żywieckiego (6).

Badani weselnicy i podopieczni DPS-ów

- Zauważalny jest m.in. wzrost zakażeń w powiecie wodzisławskim. Wśród 16 zaraportowanych dziś potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2, osiem to wyniki próbek pobranych od gości weselnych - podała Kucharzewska.

Ponad tydzień temu w gminie Gorzyce odbyło się wesele, w którym uczestniczyło ok. 100 osób. Jak ustaliły służby sanitarne, zakażona była panna młoda, dlatego kwarantanną objęci zostali wszyscy goście, pochodzący głównie z powiatu wodzisławskiego. Sanepid w Wodzisławiu Śląskim prowadzi teraz wywiady epidemiczne wśród uczestników wesela oraz badania pod kątem Covid-19.

ZOBACZ: Pili z jednego naczynia w klubie nocnym. 50 osób z koronawirusem

W regionie trwają także badania mieszkańców domów pomocy społecznej i zakładów opieki leczniczej. Ogółem w ponad stu domach pomocy społecznej w ciągu dwóch miesięcy przebadano już blisko 6,4 tys. pracowników, natomiast w 35 zakładach opieki leczniczej przetestowano 837 osób z personelu. Próbki do badań genetycznych pobierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Śląski Urząd Wojewódzki przekazał do domów pomocy społecznej w regionie tysiące środków ochrony osobistej pozyskanych z Agencji Rezerw Materiałowych. To przede wszystkim rękawiczki, maseczki, fartuchy ochronne, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, a także osłony na buty.

- Apelujemy do mieszkańców i przypominamy: mimo wakacji zachowajmy czujność. Zagrożenie koronawirusem nadal istnieje i należy zachować rygory sanitarne dla bezpieczeństwa własnego i rodziny. Przede wszystkim pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości, noszeniu maseczki i częstym myciu rąk - podsumowała rzeczniczka wojewody śląskiego.

WIDEO - "Skandaliści": Matka Iwony Wieczorek poczuła obecność córki i głos "Mamo, a widzisz..." Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP