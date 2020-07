Budżet UE krytykowany. "Gorzka pigułka"

Deputowani na zwołanym w Brukseli nadzwyczajnym posiedzeniu dyskutowali o wynikach zakończonego we wtorek szczytu UE, na którym szefowie państw i rządów porozumieli się ws. funduszu odbudowy gospodarki po koronawirusie oraz budżetu UE na lata 2021-2027.

- Nasza grupa udzieli zgodę na to, wtedy i tylko wtedy, jeśli będą tam gwarancje powiązania wypłacania środków z zasadą praworządności. Deklaracje są niepotrzebne, tylko konkretne, praktyczne kroki - powiedział szef grupy Odnowić Europę Dacian Ciolos.

Obrona wartości

Zapewniał, że nie jest to wymierzone przeciwko Węgrom, Polsce, czy innemu krajowi europejskiemu. - Chodzi o to, żeby środki europejskie nie finansowały polityków u władzy, którzy odwracają się plecami od naszych zasadniczych wartości - oświadczył.

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w PE Manfred Weber mówił, że po raz pierwszy UE wiąże środki europejskie "z wiążącym mechanizmem praworządności". - To dobrze, ale kiedy spojrzę dziś na deklaracje przywódców politycznych, to już nie rozumiem - przyznał niemiecki polityk nawiązując do sprzecznych deklaracji unijnych liderów w tej spawie.

W tym kontekście zwrócił się do szefowej KE Ursuli von der Leyen, by ta przedstawiła termin, od kiedy środki UE nie będą wypłacane bez przestrzegania przepisów i mechanizmów europejskich.

Krytyka "funduszu odbudowy"

Weber krytykował przyjęte przez unijnych przywódców rozwiązania ws. unijnych finansów i cięcia w wydatkach na które się zdecydowali. "Póki co nie jesteśmy w stanie przełknąć tej gorzkiej pigułki" - powiedział.

Jak zaznaczył 90 proc. środków z funduszu odbudowy wróci do budżetów krajów członkowskich. Wyraził obawę, że przez to pieniądze te będą wydawane "byle jak".

- Będziemy się skarżyć, że obywatele nie widzą wartości dodanej projektu europejskiego i na tym polega dramat z jakim będziemy musieli się mierzyć, jeśli znowu nie wykorzystamy środków na wyraźne projekty europejskie, tak jak robili nasi poprzednicy - oświadczył niemiecki polityk.

Z kolei grupy Odnowić Europę powiedział, że "zadłużenie europejskie, które będziemy zwracać wspólnie nie będzie miało sensu, jeśli nie będziemy finansować prawdziwie europejskich programów".

Również szefowa frakcji Socjalistów i Demokratów (S&D) Iratxe Garcia Perez krytykowała pakiet. Jak przekonywała, że UE nie może zawieść ludzi, którzy byli na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. - Niestety porozumienie nie zawsze jest w stanie temu sprostać - oceniła.

"Cięcia w sektorze zdrowia są nieodpowiedzialne"

Roberts Ziele, który zabierał głos w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i reformatorów podkreślał, że choć porozumienie jest dobre dla UE, to większość funduszy nie będzie dostępna od razu dla krajów członkowskich.

- Nawet przez 12 miesięcy może się to jeszcze nie udać, a jest to z punktu widzenia reakcji dość opóźnione działanie. Jesteśmy gotowi, by uczestniczyć w pracach, by w sposób konstruktywny sfinalizować ostateczne porozumienie – zadeklarował.

To, co nie podoba się frakcji EKR w umowie ze szczytu UE - jak mówił - to cięcia na wspólną politykę rolną. - Nie zgadzamy się na to. Jeśli chodzi o konkurencyjność i wspólny rynek, chcielibyśmy, aby doszło w tym zakresie do postępów, a jeśli nie, to ucierpimy jako Europa na globalnej arenie - powiedział.

Również lider grupy Zielonych Philippe Lamberts skrytykował zaproponowane cięcia w budżecie. - W czasie, gdy świat martwi się o drugą falę pandemii, jak to możliwe, że europejscy przywódcy drastycznie ograniczają środki na badania naukowe i programy zdrowia publicznego? Cięcia w sektorze zdrowia w środku pandemii są po prostu nieodpowiedzialne - mówił.

Zapowiedział, że PE będzie chciał brać aktywną rolę w rozmowach na temat ostatecznego kształtu przyszłych ram finansowych UE. - Mamy nadzieje na wynegocjowanie porozumienia, które nas uzdrawia, jeśli chodzi o wydatki i warunkowość - powiedział.

Wskazał też na potrzebę pozyskiwania przez UE nowych dochodów własnych. - Naszym zdaniem, państwa członkowskie muszą wreszcie przyznać UE prawo do nakładania podatków, zwłaszcza na "drapieżników", którymi stały się firmy międzynarodowe - uzasadnił.

laf/prz/ PAP