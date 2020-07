Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Jak 22 lipca wyglądał w PRL-u? 22.07.2020, 15:15 Polska

Wikimedia Commons/autor nieznany (domena publiczna)

22 lipca 1946 r. otwarto odbudowany po wojnie Most Poniatowskiego. To jedna z inwestycji, którą oddawano do użytku właśnie w Narodowe Święto Odrodzenia Polski