Pałac Kultury i Nauki powstał w centrum Warszawy po drugiej wojnie światowej. Komunistyczna propaganda przedstawiała budynek jako "dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego".

Jego budowę, finansowaną przez Związek Radziecki, rozpoczęto w 1952 roku. Rok później, dzień po śmierci Stalina, ówczesne władze Warszawy postanowiły nadać mu imię sowieckiego dyktatora. Z niechlubnej nazwy zrezygnowano podczas "odwilży" w 1956 r.

I Sikorski, i Macierewicz nie chcą Pałacu Kultury

Przez kolejne dekady PKiN przypominał o radzieckiej dominacji nad Polską Ludową. Po upadku komunizmu co jakiś czas pojawiają się głosy, by pałac zburzyć. Mówili o tym m.in. były szef MSZ Radosław Sikorski i były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

We wtorek minęło 65 lat od ukończenia budowy Pałacu, a w środę przypada rocznica jego otwarcia. Data była nieprzypadkowa - 22 lipca w PRL-u był Narodowym Świętem Odrodzenia Polski. Co roku, aż do zniesienia święta w 1989 r., tego dnia oddawano do użytku wielkie inwestycje.

O rocznicy otwarcia PKiN przypomniała na Twitterze Karolina Gałecka, rzeczniczka warszawskiego ratusza.

"Dokładnie 65 lat temu otwarto Pałac Kultury i Nauki! Od tego czasu wyrosło mu naokoło trochę konkurencji, ale jest jedyny i wyjątkowy! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!!" - napisała.

Dokładnie 6⃣5⃣ lat temu o 16:00 otwarto Pałac Kultury i Nauki! Od tego czasu wyrosło mu naokoło trochę konkurencji, ale #PKiN jest jedyny i wyjątkowy! @PalacKultury, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!! 🎁💝🎂 pic.twitter.com/8e6D2LblBJ — Karolina Gałecka (@K_Galecka) July 21, 2020

Burza po wpisie rzeczniczki ratusza

Wpis Gałeckiej spotkał się ze skrajnymi komentarzami użytkowników Twittera. Część z nich uznało, że Pałac jest symbolem komunizmu i powinien zostać zburzony.

"Najpiękniejszy widok (na PKiN) jest z Pałacu Kultury, bo to jedyne miejsce, z którego nie widać Pałacu Kultury" - napisała Marta Smolańska z Instytutu Pamięci Narodowej.

Najpiękniejszy widok jest z pałacu kultury, bo to jedyne miejsce, z którego nie widać pałacu kultury. — Marta Smolańska (@MSmolanska) July 21, 2020

Odpowiedział jej Marcin Roszkowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. "I dlatego Pałac powinien zostać zburzony" - uznał.

I dlatego powinien zostać zburzony. — Marcin Roszkowski (@m_roszkowski) July 21, 2020

Tweetta rzeczniczki skomentował również Kazimierz Smoliński, poseł PiS. "Pani Rzecznik Trzaskowskiego świętuje rocznicę postawienia sowieckiego pomnika, który okupant pozostawił w centrum stolicy Polski. Okupanci zawsze stawiali pomniki w krajach podbitych. I takim pomnikiem niestety jest Pałac Stalin" - napisał.

Pani Rzecznik Trzaskowskiego świętuje rocznicę postawienia sowieckiego pomnika, który okupant pozostawił w centrum stolicy Polski. Okupanci zawsze stawiali pomniki w krajach podbitych. I takim pomnikiem niestety jest Pałac Stalina. pic.twitter.com/2bgiPaqN1X — Kazimierz Smoliński (@KaziSmolinski) July 22, 2020

Pojawiły się również komentarze innych twitterowiczów, również krytyczne wobec Pałacu Kultury.

Idź precz obrzydliwy pomniku komunizmu! — T(L)MEK 🇭🇺 (@TomekS23) July 21, 2020

Życzę rychłego wyburzenia. Im szybciej tym lepiej. Cegła po cegle odesłać pod Kreml. — Maciej CT (@Maciej_CT) July 21, 2020

"Ocalał, bo ma uniwersalne przesłanie"

Budynek ma swoich obrońców. Rocznicy powstania PKiN poświęcił wpis Maciej Gdula z Wiosny Roberta Biedronia.

"Nawiedzeni antykomuniści chcieli go (PKiN - red.) burzyć. Ocalał, bo ma w sobie uniwersalne przesłanie o kulturze i nauce jako wspólnym dorobku całej ludzkości. Świadczą o tym m. in mniej znane rzeźby kobiet i mężczyzn różnych ras. Piękne!

Dziś 65 urodziny Pałacu Kultury i Nauki. Nawiedzeni antykomuniści chcieli go burzyć. Ocalał, bo ma w sobie uniwersalne przesłanie o kulturze i nauce jako wspólnym dorobku całej ludzkości. Świadczą o tym m. in mniej znane rzeźby kobiet i mężczyzn różnych ras. Piękne! #pkin pic.twitter.com/83VARDLD3j — Maciej Gdula (@m_gdula) July 21, 2020

Głos zabrała również rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska. Na wpis internauty, który określił Pałac jako "symbol zniewolenia i zdrady", odpowiedziała: "Nie zburzycie (go)".

Nie zburzycie 😄 — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica ↙️↙️↙️🏳️‍🌈☮️ (@AM_Zukowska) July 22, 2020

Gwiazdowski: rozbiórka Pałacu kosztowałaby tyle, ile budowa linii metra

Do sprawy odniósł się również Robert Gwiazdowski, prawnik i byli lider inicjatywy Polska Fair Play. Przypomniał, że koszt rozbiórki Pałacu Kultury byłby podobny do sumy, jaką stolica przeznaczy na zbudowanie całej II linii metra.

Odżywają dyskusje o wyburzeniu Pałacu Kultury. Ciekawe czy jakby Bierut zamiast pałacu w darze od Stalina wybrał metro (a była taka alternatywa) to czy też byśmy je zburzyli? 🙂

P.S. Koszt rozbiórki Pałacu = koszt budowy II nitki metra. — Robert Gwiazdowski (@RGwiazdowski) July 22, 2020

Z kolei Radosław Sikorski przypomniał, co sądzi o tym, że PKiN nadal góruje nad Warszawą.

"Ruinę po wysadzeniu uporządkować można w czynie społecznym a materiał rozbiórkowy sprzedać na licytacji. Uprzednio usunięte okucia i marmur mają swoją wartość" - stwierdził były szef MSZ i polityk PO.

Ruinę po wysadzeniu uporządkować można w czynie społecznym a materiał rozbiórkowy sprzedać na licytacji. Uprzednio usunięte okucia i marmur mają swoją wartość. https://t.co/ZAMoyn7UHE — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 22, 2020

