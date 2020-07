Najgorsze mamy za sobą. Lekki wzrost produkcji przemysłowej w czerwcu

Polski przemysł wraca do równowagi szybciej niż oczekiwano. Produkcja w czerwcu była o 0,5 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu rok temu. Wyprodukowaliśmy o 19 proc. więcej mebli, ale o 15 proc. mniej samochodów. Wydobycie w kopalniach spadło o 6,5 proc.

Według najnowszych danych GUS, produkcja przemysłowa wzrosła w porównaniu z czerwcem 2019 roku o 0,5 proc. To wynik zaskakująco dobry. Ministerstwo Rozwoju spodziewało się, że w czerwcu produkcja będzie o 5 proc. mniejsza niż rok wcześniej, zaś analitycy rynkowi zakładali spadek o 6,9 proc.

Ożywienie po lockdownie

Trzeba jednak pamiętać, że ubiegłoroczny czerwiec nie był dobry, ponieważ produkcja zmalała wówczas o 2,6 proc. Dzisiejszy dobry wynik zawdzięczamy więc po części niskiemu punktowi odniesienia sprzed roku. Ponadto na czerwcowy rezultat wpływ miały czynniki sezonowe. Po ich wyeliminowaniu wiemy, że produkcja była mniejsza niż przed rokiem o 4,9 proc.

W statystykach widać też wpływ lockdownu na gospodarkę. W czerwcu - w porównaniu z majem - produkcja zwiększyła się o 13,9 proc. (o 9,7 proc. po wyeliminowaniu sezonowości). Taki był skutek zatrzymania wielu taśm produkcyjnych w kwietniu i maju i ich uruchomienia w następnym miesiącu.

Więcej mebli, mniej samochodów

W czerwcu produkcja dóbr konsumpcyjnych zwiększyła się o 16,2 proc. Przyrost towarów zaopatrzeniowych był skromniejszy i wyniósł jedynie 3,5 proc. Niepokojący jest nadal duży, bo sięgający 8,6 proc., spadek produkcji dóbr inwestycyjnych.

W zeszłym miesiącu aż o 19,3 proc. wyższa niż przed rokiem była produkcja mebli, a urządzeń elektrycznych dostarczono o 16,9 proc. więcej. O 8,9 proc. wzrosła produkcja w sektorze zajmującym się dostawami wody i gospodarowaniem ściekami i odpadami.

Największy, sięgający 17,3 proc., spadek miał miejsce w przypadku produkcji koksu i rafinacji produktów naftowych. Wydobycie w kopalniach spadło o 6,5 proc., zaś energetyka zanotowała regres o 4,3 proc.

O 15,2 proc. niższa była produkcja pojazdów samochodowych, a w przypadku maszyn i urządzeń spadek wyniósł 13 proc.

Recesji nie unikniemy

Po silnym regresie produkcji w kwietniu (o 24,6 proc.) i maju (17 proc.), spadki zostały powstrzymane. Pozostaje jednak pytanie o trwałość tej tendencji. Na podstawie danych za trzy ostatnie miesiące można szacować, że w drugim kwartale polska gospodarka skurczyła się o około 8 proc., a w całym pierwszym półroczu produkcja zanotowała spadek o 6,3 proc.

Szanse na poprawę sytuacji w przemyśle w kolejnych miesiącach zależą głównie od koniunktury w krajach strefy euro oraz - w nieco mniejszym stopniu - od wielkości popytu krajowego, a także od kształtowania się sytuacji epidemicznej.

Wciąż istnieją obawy, że jesienią wzrośnie liczba zachorowań, co z pewnością prowadziłoby ponownie do ograniczeń zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Nawet jeśli te przewidywania nie sprawdzą się, to szybki wzrost aktywności polskiego przemysłu jest mało prawdopodobny. Raczej należy spodziewać się przyspieszenia gospodarczego dopiero w przyszłym roku.

