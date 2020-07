Prognozy NBP. Bezrobocie wzrośnie, inflacja spadnie

Ekonomiści NBP przewidują, że nasz PKB w tym roku spadnie o 5,4 proc., ale w 2021 roku wzrośnie o 4,9 proc. Nie możemy się natomiast spodziewać szybkiej poprawy sytuacji na rynku pracy, gdyż stopa bezrobocia z 5 proc. w tym roku wzrośnie do 5,6 proc. w przyszłym. Inflacja zmaleje z 3,3 proc. do 1,5 proc.

Powrót PKB do poziomu sprzed pandemii będzie wymagał dłuższego czasu. Jego wzrost w 2021 roku nie zrekompensuje tegorocznego ubytku. W 2022 r. nasza gospodarka ma się rozwijać się w tempie 3,7 proc.



Mniej pracy



Prognoza na 2020 rok jest bardziej pesymistyczna niż przewidywania większości niezależnych ośrodków analitycznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wiele zależeć będzie jednak od rozwoju pandemii, jak również od tempa odbudowy gospodarki światowej, a szczególnie europejskiej.



Na pierwszy rzut oka perspektywy naszego rynku pracy - według ekonomistów NBP - nie są najgorsze. Na koniec 2020 roku stopa bezrobocia ma wynieść 5 proc., zaś w przyszłym roku zwiększy się do 5,6 proc. Tymczasem GUS informował, że już w maju wyniosła ona 6 proc., a pod koniec roku rząd spodziewa bezrobocia nawet 8-procentowego.

ZOBACZ: Mamy ponad 3-procentową inflację. Droga żywność i usługi



Różnica wynika z odmiennej metodologii stosowanej przez NBP i GUS. Bank centralny ubiegłoroczną stopę bezrobocia wyliczył na 3,3 proc., natomiast z raportów GUS wynika, że w najlepszym pod tym względem miesiącu w 2019 roku bezrobocie było 5-procentowe. Konkluzja jest taka, że zarówno NBP jak i instytucje rządowe spodziewają się w najbliższych kwartałach bezrobocia dużo większego niż jesienią 2019 roku.



Inflacja jest wysoka, ale ma spadać



W przyszłym roku dynamika wzrostu cen konsumpcyjnych wyniesie zaledwie 1,5 proc., a więc będzie o ponad połowę niższa od tegorocznej. Ponownego wzrostu inflacji - do 2,1 proc.- należy spodziewać się w 2022 roku.



W porównaniu z poprzednią, marcową prognozą NBP, nastąpiło wyraźne złagodzenie oczekiwań inflacyjnych. Szczególnie duża różnica dotyczy przyszłego roku. W marcu spodziewano się, że inflacja wyniesie 2,7 proc., zaś według najnowszych prognoz ma ona sięgnąć zaledwie 1,5 proc.

ZOBACZ: Półbezrobotni - dotknięci przez kryzys, nieujęci w statystykach



O ile szacunki banku centralnego na ten i na 2022 rok nie odbiegają zbyt mocno od prognoz innych ośrodków analitycznych, to w przypadku przyszłego roku różnice są bardzo wyraźne. Uśrednione prognozy analityków ankietowanych przez NBP zakładają przyszłoroczną inflację na poziomie 2,3 proc. Na tym tle dość szokująca jest prognoza Komisji Europejskiej, zgodnie z którą zharmonizowany wskaźnik inflacji miałby w 2021 roku sięgnąć aż 4,5 proc.



Tak duże rozbieżności wynikają z przyjęcia zróżnicowanych założeń. Komisja Europejska zakłada, że tak duży skok inflacji może wynikać z prawdopodobnego osłabienia złotego, co podbije poziom cen towarów i surowców z importu. Z kolei ekonomiści NBP przewidują, że wyhamowaniu wzrostu cen będą sprzyjać czynniki związane ze skutkami pandemii - wolniejszy wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych i zmiany zachowań konsumentów na bardziej asekuracyjne w kwestii wydatków.



Wzrost cen najwyższy od 2001 roku



Przeciw optymistycznym prognozom inflacyjnym przygotowanym przez NBP przemawia także bieżąca sytuacja. W czerwcu nieoczekiwanie wzrósł do 3,3 proc. nie tylko wskaźnik ogółu cen dóbr i usług, ale aż do 4,1 proc. - czyli do poziomu najwyższego od 2001 roku - zwiększyła się inflacji bazowa.

ZOBACZ: Ceny szaleją. "Rozbój w biały dzień". Drogie wakacje nad polskim morzem



Ten ostatni wskaźnik jest znacznie mniej podatny na najbardziej zmienne ceny żywności i energii, za to odzwierciedla bardziej trwałe tendencje w gospodarce, zwłaszcza na rynku usług. Tak silny wzrost inflacji bazowej być może jest zjawiskiem przejściowym, ale też trudno spodziewać się jej wielkiego spadku w perspektywie kilku, czy nawet kilkunastu miesięcy.



Tekst powstał we współpracy z portalem comparic.pl

WIDEO - Prezes Bolta w Polsce: zlecenia dostają tylko ci, którzy mają licencję na krajowy przewóz osobowy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Roman Przasnyski