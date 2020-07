Rozmowa Prezydenta z youtuberami. "Kompromitacja służb"

Politycy opozycji krytykują administrację prezydenta oraz służby specjalne za dopuszczenie do rozmowy z rosyjskimi youtubermi. Zwracają uwagę, że to uwłacza powadze państwa i kompromituje prezydenta. Rząd zapewnia o działaniu służb. "To nic nadzwyczajnego" - mówi marszałek Elżbieta Witek

- Ja pana lubię, panie prezydencie - napisał na Twitterze Donald Tusk, odnosząc się do nagrania z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, który został "nabrany" przez rosyjskich youtuberów.

Podający się za Sekretarza Generalnego ONZ dwaj pranksterzy przeprowadzili z prezydentem 11 minutową rozmowę. W czasie konwersacji Andrzej Duda wspomniał, że "Donald Tusk mnie nie lubi".

I do like you, Mr. President. Especially for your openness. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 15, 2020

Były przewodniczący Rady Europejskiej uspokajał na Twitterze, że "lubi" prezydenta.

Polityczne komentarze

Nagranie, o początkowo niepotwierdzonej autentyczności, szybko wzbudziło zainteresowanie i komentarze polskich polityków.

Senator PO Marcin Bosacki krytykuje zdolności dyplomatyczne Andrzeja Dudy, zwracając uwagę na fakt, że powinien umieć rozpoznać nieprofesjonalność przebiegu rozmowy. Ocenia także zaplecze prezydenta jako niedokładne. Jego zdaniem powinno lepiej weryfikować takie rozmowy i sprawdzać autentyczność.

Ta straszna rozmowa pokazuje, że po 5 latach Andrzej Duda:

✔ nie ma on zielonego pojęcia o rozmowach w dyplomacji

✔ słabo włada angielskim

✔ ma skrajnie nieprofesjonalne otoczenie

✔ jest nienachalnie inteligentny.

Martwię się o Polskę.https://t.co/2DCslKo7Kt — Marcin Bosacki (@MarcinBosacki) July 15, 2020

Nagranie skomentował także były szef Platformy Grzegorz Schetyna, pisząc, że jest to kompromitacja służb dbających o bezpieczeństwo kraju.

Kompromitacja służb oraz otoczenia Prezydenta RP. Fałszywy sekretarz generalny ONZ i jakże prawdziwy prezydent Andrzej Duda. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) July 15, 2020

Poseł Michał Szczerba pisze o naruszeniu powagi państwa i domaga się dymisji w kancelarii prezydenta, zarzucając, że takie rzeczy szkodzą wizerunkowi państwa.

Ktoś zrobił w balona polskiego prezydenta. To naruszenie powagi państwa. To kompromitacja jego otoczenia. Niedoścignieni amatorzy. Dymisje w Kancelarii niezbędne. — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) July 15, 2020

Żądania Platformy

Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Paweł Kowal i Paweł Olszewski, zorganizowali w środę konferencję prasową w sprawie rozmowy telefonicznej Andrzeja Dudy z rosyjskimi komikami, którzy podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

- W kampanii pan prezydent nie miał czasu, żeby odpowiadać na pytania dziennikarzy, a tu miał czas, żeby rozmawiać przez 10 minut z rzekomym sekretarzem generalnym ONZ, a okazało się, że byli to ludzie z Moskwy - powiedział Paweł Olszewski.

- Takie sytuacje miały już w przeszłości miejsce, i zwykła rutyna dyplomatyczna powinna działać w taki sposób, żeby prezydent był zabezpieczony od tego typu sytuacji - dodał Paweł Kowal.

Jak zaznaczył, ta sytuacja "w istocie nie jest żartobliwa" i "będziemy długo na arenie międzynarodowej płacić" za dany przez głowę państwa "dowód braku poważnego podejścia do najważniejszych rozmów międzynarodowych".

- Z naszej strony oczekujemy wyjaśnienia i podania do publicznej wiadomości przyczyn, dlaczego doszło do tego rodzaju rozmowy, jaka jest rutyna prowadzenia najważniejszych rozmów na najwyższym szczeblu przez pana prezydenta, kto nie wykonał swoich obowiązków i w ten sposób przygotował do rozmowy pana prezydenta - podkreślał Kowal.

Jego zdaniem dobrze by było, żeby prezydent był przygotowany, by w takich rozmowach zadawać pytania i jako rutynę w takich rozmowach używać tłumacza, co "dawałoby komfort prezydentowi". "Oczekujemy od Kancelarii Prezydenta raportu i informacji, jakie przedsięwzięto środki, by podobna sytuacja się nie powtórzyła" - mówił Kowal.

Służby badają sprawę

Jak zapewniał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, służby specjalne przyjrzą się sprawie rozmowy rosyjskich komików z prezydentem Dudą. O tym samym mówił dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna.

Służby specjalne badają okoliczności incydentu, w czasie którego ktoś podszył się pod Sekretarza Generalnego ONZ i nagrał rozmowę z Prezydentem RP.



Krótkie oświadczenie w tej sprawie dostępne na naszej stronie:https://t.co/RmmUMGSPdw — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 15, 2020

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek pytana podczas środowej konferencji prasowej o to nagranie zwróciła uwagę, że - mieliśmy wielokrotnie na całym świecie, przy okazji różnych ważnych osobistości, tego typu nagrania satyryczne. - Nie sądzę, żeby to było coś nadzwyczajnego - dodała.

