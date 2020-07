Okradły 90-latkę z oszczędności życia. Wszystko nagrały kamery

Do kradzieży doszło na ul. Księcia Janusza ok. godz. 10:30. Sprawę nagłośniła na Facebooku wnuczka poszkodowanej. Z jej relacji wynika, że do mieszkania 90-latki weszły dwie kobiety.

"Grubsza pani powiedziała, że jest Niemką z Gdańska, która za dwa tygodnie przywiezie paczkę. Poprosiła Babcię o długopis i ją wyprowadziła z mieszkania. W tym czasie młodsza przeszukała mieszkanie i zabrała pieniądze" - czytamy w relacji pani Natalii. Kobieta prosi o kontakt osoby, które rozpoznają kobiety na monitoringu.

"Wierzę w to, że jest w nas siła i że uda się ukarać te osoby. Może owo udostępnienie ustrzeże inne starsze osoby przed taką sytuacją. Babcia jest w słabej kondycji po tym zdarzeniu" - dodała wnuczka. Za wskazanie sprawców rodzina oferuję nagrodę w wysokości 3 tys. złotych.

O sprawie została powiadomiona policja w Pruszkowie. Podkom. Karolina Kańka, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji potwierdziła informację o wpłynięciu zgłoszenia. - Funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności w sprawie - zapewniła.

