Żart z prezydenta. Pałac potwierdza autentyczność rozmowy z Rosjanami i "uruchamia służby"

Dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta potwierdził autentyczność nagrania.

- Rozmówcy byli weryfikowani przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ w Nowym Jorku, sprawą zajmują się służby - zaznaczył Kędryna.

"Przyjrzenie się sprawie" zapowiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Nagranie, na którym słychać jak prezydent Andrzej Duda rozmawia z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem krąży w internecie.

O ile głos polskiego prezydenta jest prawdziwy, o tyle pod Guterresa podszywali się znani rosyjscy pranksterzy: Vladymir Kuznetsov i Alexey Stolyarov.

"Nie sądzę, żeby było to coś nadzwyczajnego"

Do sprawy odniosła się również Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podczas środowej konferencji prasowej zwróciła uwagę, że "mieliśmy wielokrotnie na całym świecie, przy okazji różnych ważnych osobistości, tego typu nagrania satyryczne". - Nie sądzę, żeby to było coś nadzwyczajnego - dodała.

Na uwagę dziennikarki, że podobno polskie służby specjalne są najlepsze za rządów PiS, Witek odparła: "są najlepsze za rządów Prawa i Sprawiedliwości".

"Być może to Ukraina"

Podczas 11-minutowej rozmowy komików z prezydentem Polski poruszono m.in. temat zachorowań na Covid-19 w Polsce. Pytany o główne źródło rozprzestrzeniania wirusa, Duda wskazał, że "być może jest to Ukraina, bo w naszym państwie mamy dużo obywateli tego kraju". Zaznaczył jednak, że "sytuacja jest pod kontrolą"

Pytany o to, czy chce, by część Ukrainy znów należała do Polski, Duda stanowczo zaprzeczył. - Nie ma takiej politycznej dyskusji. Jesteśmy w dobrych stosunkach, wspieramy ich - dodał.

Internetowi twórcy opowiedzieli również o "telefonie od Trzaskowskiego", który "miał zadzwonić do Guterresa i chcieć, by ten pogratulował mu zwycięstwa".

- To dziwne, niewiarygodne - powiedział rozbawiony Duda.

