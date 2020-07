Prezydent rozmawiał z rosyjskimi pranksterami? "Jeśli tak, trzeba wyciągnąć konsekwencje"

- Nie wiem, na ile to jest prawda, bo filmik widziałem chwilę przed wejściem do studia. (...) Jeśli to nagranie jest prawdziwe - choć wątpię - wtedy trzeba będzie wyciągnąć wnioski wobec tego, kto do tego dopuścił - tak o nagraniu rzekomej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z rosyjskimi pranksterami krążącym w internecie powiedział w "Graffiti" wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

W sieci można znaleźć nagranie, na którym rzekomo słychać, jak prezydent Andrzej Duda rozmawia m.in. o wyborach z rosyjskimi pranksterami Vladymirem Kuznetsovem i Alexeyem Stolyarovem. Internetowi twórcy podali się za Antonio Guterresa, sekretarza generalnego ONZ, który miał pogratulować Dudzie zwycięstwa w drugiej turze.

"Być może to Ukraina"

Podczas rozmowy poruszono m.in. temat zachorowań na Covid-19 w Polsce. Pytany o główne źródło rozprzestrzeniania wirusa Duda miał wskazać, że "być może jest to Ukraina, bo w naszym państwie mamy dużo obywateli tego kraju". Zaznaczył jednak, że "sytuacja jest pod kontrolą".

Pranksterzy mówili też o Donaldzie Tusku, którzy miał się skarżyć do rzekomego Guterresa, za którego się podawali, na to, że prezydent będzie dyskryminować społeczność LGBT. - Mam duży respekt dla każdego ludzkiego istnienia - miał podkreślić Duda.

"Jest różnica w czytaniu historii"

Pranksterzy poruszyli też temat dyskusji Polski z Rosją na temat II wojny światowej.

- Jest różnica w czytaniu historii - miał podkreślić prezydent.

Pytany o to, czy chce, by część Ukrainy znów należała do Polski, Duda miał stanowczo zaprzeczyć. - Nie ma takiej politycznej dyskusji. Jesteśmy w dobrych stosunkach, wspieramy ich - miał dodać.

Internetowi twórcy opowiedzieli również o "telefonie od Trzaskowskiego", który "miał zadzwonić do Guterresa i chcieć, by ten pogratulował mu zwycięstwa".

- To dziwne, niewiarygodne - miał powiedzieć rozbawiony Duda.



Pytany w "Graffiti" o komentarz, Szefernaker podkreślił, że "nie wie, na ile to nagranie jest prawdziwe".

- W internecie pojawia się dziś wiele fake newsów. Na pewno tę sprawę trzeba zbadać i sprawdzić. (...) Chodzi bardziej o otoczenie współpracowników prezydenta, którzy by dopuścili do takiej sytuacji. Jeśli to nagranie jest prawdziwe, choć wątpię, wtedy trzeba będzie wyciągnąć wnioski wobec tego, kto dopuścił do tej sytuacji - podsumował wiceszef MSWiA.

