Nie tylko Andrzej Duda. Znane "ofiary" rosyjskich youtuberów

Dwójka rosyjskich pranksterów Vovan and Lexus słynie z robienia żartów znanym osobom. Andrzej Duda nie był pierwszym politykiem, który został "wkręcony" przez Rosjan. Wcześniej dodzwonili się m.in. do księcia Harry'ego i prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Rosyjscy youtuberzy Alexei Stolyarov and Vladimir Kuznetsov, kryjący się pod pseudonimami Vovan and Lexus, znani są z robienia żartów ze światowych polityków. We wtorek ich celem stał się Andrzej Duda.

W Polsce, zdaniem polityków i ekspertów, zawiodła administracja prezydencka. Opozycja domaga się wyciągnięcia konsekwencji do ministra Krzysztofa Szczerskiego.

Królewski żart

Polski prezydent nie był jednak pierwszą ofiarą rosyjskich pranksterów. Wcześniej udało im się "wkręcić" księcia Harry'ego. przedstawiciel brytyjskiej rodziny królewskiej był przekonany, że rozmawia z aktywistką klimatyczną Gretą Thunberg i jej ojcem. I to dwukrotnie.

Pałac Buckingham oficjalnie nie odniósł się do sprawy. Żart był szeroko komentowany w Anglii, dlatego że rozmowy przeprowadzono i opublikowano w czasie, kiedy książę i księżna Sussex zdecydowali się zrzec królewskich obowiązków.

Rozmowa prezydentów

Żartownisie dodzwonili się także do Pałacu Elizejskiego w Paryżu by tam porozmawiać z Emmanuelem Macronem, przedstawiając się jako ukraiński prezydent-elekt Wołodymyr Zełenski.

Administracja francuskiego prezydenta, podobnie jak Kancelaria Prezydenta Polski, nie wykryła zagrożenia i rozmowa się odbyła. Prezydent Francji gratulował Zełenskiemu wygranej i wysokiego wyniku.

Prezydenci rozmawiali także o wizji prezydentury Zełenskiego. Pranksterzy przedstawiali kontrowersyjne polityczne pomysły, a Macron zapewniał o swoim wsparciu dla prezydenta-elekta.

Damskie pogaduchy

Kolejną ze znanych ofiar pranksterów była popularna wśród nastolatków wokalistka Billie Eilish. Rosjanie ponownie podszyli się pod aktywistkę Gretę Thunberg.

Rozmowa dotyczyć miała miedzy innymi porad związkowych.

Rosjanie dzwonili także do amerykańskich senatorów Johna McCaina i Lindsey'a Grahama, piosenkarza Eltona Johna i szefa NATO Jensa Stoltenberga.

laf/ PAP, polsatnews.pl, BBC, sputnik