Wyniki wyborów prezydenckich. Dane z 99,9 proc. obwodów

Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak przedstawił komunikat z 13 lipca, na podstawie danych z godz. 7:58, który stanowi "informację o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania w wyborach prezydenta RP".

- Na podstawie otrzymanych informacji o wynikach głosowania w 27 tys. 222 obwodach głosowania, z ogólnej liczby 27 tys. 231 obwodów, czyli brakuje 9 (...), także liczba obwodów to jest 99,97 proc. - poinformował.

Według niego cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów w zakresie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów są następujące: Andrzej Sebastian Duda 10 mln 413 tys. 94 głosy, to jest 51,21 proc.; Rafał Kazimierz Trzaskowski 9 mln 921 tys. 219 głosów, to jest 48,79 proc.

Ile wyniosła frekwencja?

Sędzia Marciniak podkreślił, że frekwencja wyborcza, według danych, które PKW otrzymała w protokołach obwodowych komisji, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego, wynosi 68,12 proc.

- Na godz. 8:00 brakuje jeszcze nam 5 protokołów okręgowych komisji wyborczych – poinformował w poniedziałek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Jak dodał, protokół z Katowic "w zasadzie jest już w systemie", ale brakuje jeszcze protokołów z Nowego Sącza, Olsztyna, Szczecina i z Warszawy.

Nie wysłano protokołów z zagranicy

Marciniak podkreślił, że PKW może przed ustaleniem ostatecznego wyniku podawać do publicznej wiadomości cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania, ustalone na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w obwodach.

Podkreślił, że najwcześniej te dane spływają z odrębnych obwodów lub z mniejszych gmin, gdzie było mało wyborców.

- Mamy w tej protokoły już prawie wszystkie, ale to jest gdzieś 99,7, ale ilość protokołów, obwodów, nie jest równoznaczna z ilością wyborców. Mamy w sumie 9 protokołów, które nie zostały wysłane do systemu protokołów obwodowych, są to wszystko protokoły zagraniczne, mianowicie: Bruksela, sześć z Londynu i dwa z Manchesteru – powiedział.

Jak zaznaczył, trudno powiedzieć, kiedy te protokoły zostaną wprowadzone, bo prace tych komisji obwodowych jeszcze trwają.

- Czy to będzie godzina 12:00 czy 16:00 – w tej chwili ani te komisje nie są w stanie nam powiedzieć, ani my nie jesteśmy w stanie przekazać, o której będą – dodał Marciniak.