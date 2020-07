Beata Szydło skomentowała wynik Andrzeja Dudy

Pytana w Polskim Radiu 24, czy nieoficjalny jeszcze wynik z mniej więcej dwuprocentową przewagą na rzecz prezydenta Andrzeja Dudy jest dobrym wynikiem, Szydło podkreśliła, że "celem było zwycięstwo i to zostało osiągnięte". Dodała, że przede wszystkim jest to "wielki osobisty sukces" ciężko pracującego w kampanii prezydenta Dudy.

- Jego determinacja doprowadziła do tego, że dzisiaj możemy wszyscy świętować. (...) To jest wynik, który w tej kampanii, bardzo brutalnej i bardzo długiej, dziwnej kampanii, która miała różne zwroty, nie zawsze wydaje się też spodziewaliśmy się, że tak to będzie się układało, bo przecież i koronawirus, i związane z tym perturbacje, myślę, że to jest bardzo dobry wynik – powiedziała.

"Czas skończyć z brutalizacją życia politycznego"

Pytana, jak przyjmuje zapowiedzi ze strony Koalicji Obywatelskiej o tym, że zacznie się składanie wniosków o unieważnienie tych wyborów, przyznała, że nigdy dla niej nie ulegało wątpliwości, że przeciwnicy prezydenta Dudy, opozycja, "zrobi wszystko, żeby pan prezydent Andrzej Duda nie pełnił swojej funkcji w drugiej kadencji".

Szydło zwróciła przy tym uwagę, że w niedzielny wieczór wyborczy Duda zaprosił kandydata KO Rafała Trzaskowskiego "na rozmowę, wyciągnął rękę". - Powiedział, że czeka na niego. Rafał Trzaskowski nie skorzystał z zaproszenia. Szkoda, bo wydaje mi się, że dojrzałość klasy politycznej wymaga tego, żeby zasypywać spory i próbować szukać konsensusu i porozumienia – podkreśliła.

Według niej "brutalizacja życia politycznego wydaje się, że jest już posunięta do granic, i czas z tym skończyć". - I to jest dzisiaj propozycja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli politycy opozycji chcą rzeczywiście, jak to zapowiadają, budować dobrą przyszłość Polski i wszystkich Polaków, no to warto by było, żeby z tej propozycji skorzystali - oświadczyła.