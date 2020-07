Wybory 2020. Sprawdź, z których komisji brakuje protokołów

Mamy w sumie 9 protokołów, które nie zostały wysłane do systemu protokołów obwodowych, są to wszystko protokoły zagraniczne, mianowicie: Bruksela, sześć z Londynu i dwa z Manchesteru. Nie sądzę, żeby do jutra jakiejkolwiek z tych dziewięciu komisji nie udało się przekazać protokołu z ustalenia wyników – powiedział w poniedziałek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.