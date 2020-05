Doradzali Polsatowi przy kupnie testów. Są gotowi pomagać każdej firmie dotkniętej przez kryzys

Grupa Polsat na 200 000 testów i 8 zestawów urządzeń diagnostycznych wydała 16 mln zł. Testy zostaną podarowane Polakom i przekazane Ministerstwu Zdrowia w celu zwiększenia możliwości testowania, identyfikowania i izolacji zakażonych, jako kluczowych elementów do walki z epidemią w Polsce.

- Niezwykle cieszy mnie, że możemy pomóc w tak szczytnym celu. Program GT COVID-19 Pro Bono powstał właśnie po to by wspierać tak unikalne i szlachetne inicjatywy jak niniejsza. Pomagamy, ale i sami w to głęboko wierzymy - w pełni zgadzam się z Prezesem Solorzem, że obecnie ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa możemy właśnie przez identyfikację zakażonych przy wykorzystaniu jak największej liczby testów. Pomoże to nam wszystkim w szybszym i bezpiecznym powrocie do normalności - powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Już w marcu 2020 r. Kancelaria Greenberg Traurig uruchomiła specjalny Program GT COVID 19 Pro Bono – wspierający mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce.

W ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej GT COVID-19 Pro Bono prawnicy Greenberg Traurig udzielają wsparcia dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w zakresie: zastosowania mechanizmów wspierających pracodawców wynikających z pakietu antykryzysowego; zastosowania ulg i preferencji o charakterze podatkowym wynikających z pakietu antykryzysowego oraz analizy i ewentualnych renegocjacji umów w przypadku braku możliwości spełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Greenberg Traurig wspiera również przedsiębiorców poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania w ramach inicjatywy Gazety Wyborczej "Prawnicy Czytelnikom".

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 41 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018.

Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią.

Warszawskie biuro to około 100 prawników uznawanych za wiodących prawników w Polsce. Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 umieszczają ich jako czołowych prawników w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, transakcji Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.

