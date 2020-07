Wsiadł do autobusu po to, by go zniszczyć. Otrzymał szansę od przewoźnika

Młodemu wandalowi wystarczyła chwila, aby na szybach, krzesłach i plakatach w kieleckim autobusie miejskim pojawiły się malunki. Nie wiedział, że podczas niszczenia pojazdu nagrywał go monitoring. ZTM postanowił jednak dać szansę mężczyźnie. Opublikował jego wizerunek oraz zdjęcia niechcianych "dzieł" i zaapelował, by do wtorku zgłosił się, by naprawić szkody. Inaczej sprawą zajmie się policja.