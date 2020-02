MZK zaapelował, by pasażerowie szli do pracy o innej porze. Bo nie ma jak ich dowieźć

Zarządzający komunikacją miejską w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) alarmują: nie możemy ułożyć rozkładu jazdy tak, by wszyscy dojechali na czas do pracy. Zaapelowali więc, by firmy tak ustaliły godziny pracowniczych zmian, aby wszyscy zatrudnieni mogli skorzystać z jednego kursu. - Byłoby to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - powiedział polsatnews.pl Marcin Pocheć, prezes MZK.