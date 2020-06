Kradł z lasu sadzonki, które mógł dostać za darmo

Mężczyzna przejechał 50 kilometrów po to, by ukraść małe sosenki z Nadleśnictwa Sobibór (woj. lubelskie). Na wspólną "wyprawę" do lasu zabrał żonę i dziecko. Chełmianin został przyłapany i zapłacił mandat w wysokości 500 zł. Leśnicy mówią wprost: - To najbardziej bezsensowna kradzież w historii naszego nadleśnictwa.