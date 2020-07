Warto iść na wybory. Bonusy za frekwencję

W niedzielę 12 lipca II tura wyborów prezydenckich. W lokalach wyborczych będzie można głosować od 7:00 do 21:00 - obowiązkowo w maseczce. Głosowanie, jak mówią eksperci, jest bezpieczne. W lokalach musi być płyn dezynfekcyjny, a członkowie komisji powinni mieć zakryte usta i nos.

Wyborcy będą mogli oddać głos na jednego z dwóch kandydatów. Wybory odbywać się będą w formie tradycyjnej, czyli poprzez głosowanie w lokalu oraz, tak jak w przypadku pierwszej tury, korespondencyjnie dla osób w kwarantannie lub tych, którzy wyrazili wolę oddania głosu w ten sposób. Głosowanie korespondencyjne jest jedyną formą głosowania dla osób za granicą.

Jak głosować ?

Głosowanie w lokalach możliwe będzie od godziny 7.00 do 21.00. Aby oddać głos w lokalu trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Obostrzenia sanitarne nakazują także, by głosujący mieli zasłonięte usta oraz nos oraz rękawiczki. Można mieć także swój długopis, choć te będą zapewnione przez komisję i na bieżąco dezynfekowane.

Komisja także musi mieć zasłonięte usta i nos oraz będzie dezynfekować rzeczy w lokalu. Z racji ograniczeń na terenie lokalu może przebywać ograniczona liczba osób.

Głosowanie korespondencyjne możliwe jest dla osób przebywających na kwarantannie lub dla tych, którzy chcieli oddać głos w ten sposób.

Wybory organizowane w ten sposób w zasadzie już trwają. Wyborcy otrzymują pakiety do głosowania. W takich pakietach znajduje się karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, koperta zwrotną oraz instrukcja.

Po oddaniu głosu trzeba kopertę zwrotną wrzucić do skrzynki Poczty Polskiej lub oddać przewodniczącemu komisji wyborczej w lokalu.

Bezpieczeństwo głosowania

W każdym lokalu dostępny będzie płyn do dezynfekcji, a wyborcy powinni mieć zasłonięte usta i nos oraz posiadać rękawiczki .

Zdaniem profesora Andrzeja Horbana, krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, „Nie ma żadnego powodu, żeby nie iść na drugą turę wyborów”

Zapewnił, że osoby starsze mogą czuć się bezpiecznie podczas drugiej tury wyborów "pod warunkiem, że będą zachowywały wszystkie znane skądinąd zasady ostrożności”.

- Pierwsza zasada jest taka, żeby się nie pchać w tłum, druga zasada, żeby nie chuchać innym obywatelom w twarz. Jeżeli jesteśmy od kogoś bliżej niż 3,5 metra, obowiązkowo zakładajmy maseczkę. I uciekajmy z tych zatłoczonych pomieszczeń. Wydaje się, że na drugą turę również dobrym pomysłem dla starszych osób jest także przepuszczanie ich bez kolejki. Aczkolwiek jeżeli kolejka stoi na dworze, w przyzwoitej odległości, to nie ma zastrzeżeń - opisywał zasady bezpieczeństwa.

Bez kolejki dla starszych i kobiet w ciąży

Wybory są naszym zdaniem w pełni bezpieczne - zapewnił 2 lipca wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, dodając, że podczas głosowania w II turze wyborów prezydenckich osoby powyżej 60. roku życia, kobiety w ciąży oraz z dziećmi do trzeciego roku życia, a także osoby z niepełnosprawnościami nie będą musiały czekać w kolejce.

Te zmiany wprowadzone zostały rozporządzeniem i obowiązywać będą w czasie wyborów 12 lipca.

Bitwa o wozy na bis

Gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzymają wóz strażacki w ramach konkursu MSWiA.

- 16 wozów bojowych (rozdanych po I turze) dla OSP to za mało, dlatego po drugiej turze rozdamy ich 49. Walczymy o frekwencyjny rekord w wyborach prezydenckich. Wszystko zostanie rozstrzygnięte 12 lipca - zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Zachęta do głosowania

Wiele gmin i samorządów ogłasza, że dofinansuje lub zrealizuje inwestycje w obwodach, w których frekwencja będzie najwyższa.

Takie kroki zapowiedział prezydent Oświęcimia. Prezydent miasta Janusz Chwierut zapowiedział, że doposażone zostaną place zabaw na terenie obwodu z najwyższą frekwencją. Na ten cel trafi 20 tys. zł – podał w czwartek magistrat.

- Udział w wyborach to wyraz obywatelskiej odpowiedzialności za przyszłość kraju. Nie pozwólmy wyłącznie innym decydować o naszym życiu. Idźmy na wybory. Zachęcam (…) do wzajemnego mobilizowania, aby frekwencja w mieście była jak najwyższa. Warto to zrobić, a przy okazji wygrać nowe urządzenia zabawowe dla swojego osiedla – powiedział Chwierut.

Rzecznik oświęcimskiego magistratu Katarzyna Kwiecień podała, że akcja profrekwencyjna dotyczy wyłącznie 23 stałych obwodów wyborczych.

- Doposażone zostaną place zabaw w zasięgu tego obwodu wyborczego, w którym frekwencja będzie najwyższa – wyjaśniła.

