Państwowa Komisja Wyborcza frekwencja na godz. 12 wyniosła 24,08 proc.

Frekwencja w wyborach prezydenckich na godz. 12 wyniosła 24,08 proc. - poinformował Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej na konferencji. "Można uznać, że frekwencja jest rekordowa w historii ostatnich wyborów. Nawet porównując lata 90. to, jeżeli będzie się tak rozwijała w kolejnych godzinach, będzie najwyższa. Głosowanie potrwa do 21:00. Wyborcy w wielu miejscach stoją w kolejkach.

Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich na godz. 12 wyniosła 24,08 proc. osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborcza Sylwester Marciniak na konferencji prasowej.

Jedna czwarta głosowała do południa

Państwowa Komisja Wyborcza podała informację o frekwencji na godz. 12 na podstawie danych otrzymanych od 25 tys. 423 obwodowych komisji wyborczych spośród 25 tys. 423 komisji obwodowych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju.

- W wyborach prezydenta RP według stanu na godz. 12 w dniu 28 czerwca 2020 roku - liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 mln 526 tys. 533 osoby. Wydano karty do głosowania 7 mln 109 tys. 803 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 24,08 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - powiedział przewodniczący PKW.

PKW: rekordowa frekwencja w wyborach

W wyborach prezydenckich 5 lat temu, 10 maja 2015 r., frekwencja na godz. 12 wyniosła 14,61 proc., a w wyborach parlamentarnych w 2019 r. – 18,14 proc.

- Można uznać, że frekwencja jest rekordowa w historii ostatnich wyborów; nawet porównując lata 90-te to, jeżeli będzie się tak rozwijała w kolejnych godzinach, będzie najwyższa - powiedział Sylwester Marciniak.

Szef PKW wskazał, że od 2015 r. widać tendencję wzrostową frekwencji, dodając, że jest to dobra wiadomość.

Największa mobilizacja w Krynicy

W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej (powiat nowodworski, województwo pomorskie), gdzie frekwencja wyniosła 53,31 proc., a najmniej wyborców w stosunku do liczby uprawnionych zagłosowało w gminie Lasowice Wielkie (powiat kluczborski, województwo opolskie), w tym wypadku frekwencja wyniosła 13,08 proc.

Najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich na godz. 12, jeśli chodzi o województwa, była w mazowieckim i wyniosła 26,36 proc, - poinformował Marciniak. Drugie miejsce zajęło województwo małopolskie z wynikiem 25,32 proc., a trzecie pod względem frekwencji jest województwo podlaskie z frekwencją 25,16 proc.

Najniższa frekwencja wyniosła 20,6 proc. i odnotowano ją w województwie opolskim. Z kolei w świętokrzyskim było 22,13 proc., z kolei w lubuskim - 22,65 proc.

- Jeżeli chodzi o zbiorczą informację w wybranych miastach, to najwyższa frekwencja jest w Warszawie - 29,59 proc., na drugim miejscu plasuje się Zielona Góra (28,58 proc.), a zaraz za nią jest Toruń z frekwencją 28,42 proc. - podał szef PKW. Jego zdaniem we wszystkich większych miastach frekwencja wyniosła powyżej 20 proc. - Ostatnie miejsce zajmuje Gdańsk 22,11 proc., a przedostatnie Katowice z frekwencją 25,92 proc., a trzecie miejsce od końca zajmuje Lublin 26,5 proc. - dodał.

hlk/ polsatnews.pl