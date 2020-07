Wozy strażackie za najwyższą frekwencję. Wiadomo, do których gmin trafią

Znane są wyniki profrekwencyjnej akcji "Bitwa o wozy". Zakładała ona, że w każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w wyborach otrzyma środki na sfinansowanie średniego wozu gaśniczego. "Jutro wójtowie i burmistrzowie otrzymają w MSWiA oficjalne promesy na zakup wozów" - poinformował w czwartek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

- 16 wozów - po jednym na każde województwo. I ta gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa otrzyma środki na sfinansowanie w całości średniego samochodu gaśniczego - mówił przed wyborami Wąsik, przedstawiając akcję "Bitwa o wozy". Jak sprecyzował chodzi o samochód o wartości około 800 tys. zł.

- Zachęcamy społeczności lokalne do aktywizacji, do pokazania, że ich głos jest ważny. (...) Bądźcie aktywni, zdobądźcie dla swojej społeczności lokalnej samochód gaśniczy - dodał Wąsik.

Frekwencja w tegorocznych wyborach prezydenckich była rekordowa wyniosła 64,51 proc. O rozstrzygnięciu "Bitwy o wozy" poinformował w czwartek wiceszef MSWiA".

"Wczoraj otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie z PKW. Jutro wójtowie i burmistrzowie otrzymają w MSWiA oficjalne promesy na zakup wozów strażackich" - napisał.

Zgodnie z danymi PKW, w dziesięciu gminach z największą frekwencją wygrał Rafał Trzaskowski. W sześciu zwyciężył Andrzej Duda. Poniżej podajemy wyniki.

Woj. dolnośląskie - gmina Czernica - frekwencja 77 proc. - Andrzej Duda 30,9 proc. - Rafał Trzaskowski 41,6 proc.

Woj. kujawsko-pomorskie - gmina Osielsko - frekwencja 78 proc. - Andrzej Duda 23,27 proc. - Rafał Trzaskowski 47,51 proc.

Woj. lubelskie - gmina Godziszów - frekwencja 75 proc. - Andrzej Duda 85,75 proc. - Rafał Trzaskowski 1,59 proc. (tu drugie miejsce zajął Krzysztof Bosak z wynikiem 6,84 proc., trzecie Szymon Hołownia – 2,61 proc., a czwarte Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,76 proc.).

Woj. lubuskie - gmina Zabór - frekwencja 69 proc. - Andrzej Duda 26,95 proc. - Rafał Trzaskowski 41,26 proc.

Woj. łódzkie - gmina Nowosolna - frekwencja 78 proc - Andrzej Duda 33,39 proc. - Rafał Trzaskowski 38,42 proc.

Woj. małopolskie - gmina Żegocina - frekwencja 76 proc. - Andrzej Duda 77,4 proc. - Rafał Trzaskowski 6,45 proc. (tu także na drugim miejscu uplasował się Krzysztof Bosak z wynikiem 7,71 proc.)

Woj. mazowieckie - gmina Michałowice - frekwencja 81 proc. (tu najwyższa frekwencja była w gminie Wilanów – 81,93 proc., ale gmina ta ma powyżej 20 tys.) - Andrzej Duda 29,6 proc. - Rafał Trzaskowski 46 proc.

Woj. opolskie - gmina Praszka - frekwencja 67 proc. (tu najwyższa frekwencja była w gminie Opole - 67,06 proc., ale gmina ta ma powyżej 20 tys.) - Andrzej Duda 46,87 proc. - Rafał Trzaskowski 24,04 proc.

Woj. podkarpackie - gmina Cisna - frekwencja 75 proc. - Andrzej Duda 26,23 proc. - Rafał Trzaskowski 37,26 proc.

Woj. podlaskie - gmina Kulesze Kościelne - frekwencja 72 proc. - Andrzej Duda 82,75 proc. - Rafał Trzaskowski 2,71 proc. (drugi był Krzysztof Bosak - 7,67 proc., a trzeci Szymon Hołownia - 3,81 proc.)

Woj. pomorskie - miasto Łeba - frekwencja 85 proc. Andrzej Duda 29,46 proc. - Rafał Trzaskowski 44,69 proc.

Woj. śląskie - gmina Koszarawa - frekwencja 77 proc. - Andrzej Duda 69,59 proc. - Rafał Trzaskowski 13,51 proc.

Woj. świętokrzyskie - gmina Masłów - frekwencja 69 proc. - Andrzej Duda 50,84 proc. - Rafał Trzaskowski 22,71 proc.

Woj. warmińsko-mazurskie - gmina Stawiguda - frekwencja 72 proc. - Andrzej Duda 22,25 proc. - Rafał Trzaskowski 44,76 proc.

Woj. wielkopolskie - gmina Suchy Las - frekwencja 80 proc. - Andrzej Duda 21,12 proc. - Rafał Trzaskowski 50,61 proc.

Woj. zachodniopomorskie - gmina Rewal - frekwencja 86 proc. - Andrzej Duda 29,16 proc. - Rafał Trzaskowski 45,89 proc.

"To zasługa turystów"

Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński podkreślił w rozmowie z polsatnews.pl, że jego miasto nie traktowało "Bitwy" priorytetowo. Wyraził jednak satysfakcję z tego, że nowy wóz trafi akurat do jego gminy. Jak ocenił, wynika to z "coraz większej świadomości społecznej" lokalnych mieszkańców.

Strzechmiński powiedział także, że wysoka frekwencja w gminie - 85 proc. - to zasługa m.in. turystów. Przed I turą wyborów do listy w Łebie dopisało się około 700 osób. Burmistrz podkreślił, że z każdym kolejnym dniem nowych wniosków przybywa, a po I turze dopisało się już około 250 nowych wyborców. - To przekracza moje najśmielsze oczekiwania - powiedział włodarz miasta.

W Łebie działa ochotnicza straż pożarna. To tam trafi nowy wóz podarowany przez MSWiA. - Nasza straż jest bardzo aktywna. Jest nieźle wyposażona, ale nowy samochód znacznie poprawi efektywność działania naszej jednostki - dodał.

zdr/ polsatnews.pl